EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



06.11.2025 / 20:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Fabien Jacques Jérôme Nachname(n): Simon

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HelloFresh SE

b) LEI

391200ZAF4V6XD2M9G57

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161408

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 5,80 EUR 2.882,60 EUR 5,80 EUR 15.080,00 EUR 5,80 EUR 6.803,40 EUR 5,80 EUR 55.268,20 EUR 5,80 EUR 75.400,00 EUR 5,80 EUR 60.320,00 EUR 5,80 EUR 15.080,00 EUR 5,80 EUR 30.160,00 EUR 5,80 EUR 5,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 5,8000 EUR 261.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

HelloFresh SE Prinzenstraße 89 10969 Berlin Deutschland Internet: www.hellofreshgroup.com

