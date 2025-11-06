W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Symrise AG: Walter Ribeiro, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

06.11.2025 / 20:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Walter
Nachname(n):Ribeiro

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Berichtigung

Statt 35.500 € als Volumen wurden 500 € angegeben.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Symrise AG

b) LEI

529900D82I6R9601CF26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000SYM9999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
71,00 EUR35.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
71,0000 EUR35.500,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Frankfurt/Main
MIC:XFRA

06.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101646 06.11.2025 CET/CEST

Symrise

