EQS-News: Dividenden

06.11.2025 / 14:01 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 13. November 2025 gilt. Stichtag ist der 14. November 2025 und das Zahlungsdatum ist der 05. Dezember 2025:
|Share Class Description
|ISIN
|Per Share Rate
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.379900
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.276400
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.548600
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.310000
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.292700
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.159600
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.152400
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.231200
|JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00BL0BMX65
|0.319900
|Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
|Matheson
|Listings Team
|Phone: +353 1 232 2000
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE000TB7IEF3, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2225298
