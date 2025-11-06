EQS-News: Dividenden

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividenden

06.11.2025 / 14:01 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 13. November 2025 gilt. Stichtag ist der 14. November 2025 und das Zahlungsdatum ist der 05. Dezember 2025:
     
     
Share Class Description ISIN Per Share Rate
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.379900
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.276400
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.548600
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.310000
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.292700
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.159600
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.152400
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.231200
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.319900
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson   Listings Team
    Phone: +353 1 232 2000

 

Diese Informationen werden von RNS, dem Nachrichtenservice der London Stock Exchange, bereitgestellt. RNS ist von der Financial Conduct Authority genehmigt, um als Primärer Informationsanbieter im Vereinigten Königreich zu fungieren.


06.11.2025 GMT/BST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE000TB7IEF3, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2225298

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2225298  06.11.2025 GMT/BST

