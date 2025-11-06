W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-News: Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge

EQS Group · Uhr
EQS-News: Ringmetall SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge

06.11.2025 / 07:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ringmetall steigert Konzernumsatz trotz rückläufiger Rohstoffpreise bei weiterhin robuster Marge

  • Konzernumsatz um 9,0 Prozent auf 146,1 Mio. EUR gestiegen
  • EBITDA mit 18,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau
  • Ausblick mit 180-200 Mio. EUR und EBITDA von 21-28 Mio. EUR bestätigt

München, 6. November 2025 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat sich im dritten Quartal 2025 in einem weiterhin rezessiven und kompetitiven Marktumfeld insgesamt gut behauptet. Der Rückgang des organischen Wachstums auf Konzernebene konnte durch Umsatzzuwächse der letzten Akquisitionen trotz weiterhin rückläufiger Rohstoffpreise überkompensiert werden.

Geschäftsentwicklung 9M 2025

Mit 146,1 Mio. EUR lag der Konzernumsatz um 9,0 Prozent über der Vorjahresbasis von 134,1 Mio. EUR. Wie bereits in den Vorquartalen wirkten sich rückläufige Rohstoffpreise dämpfend auf die Umsatzerlöse aus. In Europa blieb die Nachfrage insgesamt stabil, Großgebinde-Liner stützten die Entwicklung überdurchschnittlich. Dieser Produktbereich wurde durch den Zukauf des Bereichs Großgebinde-Liner für den Bevölkerungsschutz von der Firma Indutainer im Oktober dieses Jahres weiter ausgebaut.

„Durch Akquisitionen wie diese stärken wir den Geschäftsbereich Liner und erhöhen die Resilienz in volatilen Märkten. Zugleich bauen wir mit dem Zukauf innovativer Lösungen wie Indutainer unsere europäische Marktposition aus und nutzen Synergien im Produktionsverbund“, erläutert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 18,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Die EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung war mit 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Berichtszeitraum stellen sich wie folgt dar:

IFRS, in TEUR9M 20259M 2024∆ [abs.]∆ [%]
Umsatzerlöse 146.107 134.07812.0299,0%
Gesamtleistung (GL) 146.598 133.08213.51610,2%
Rohertrag 78.428 71.1387.29010,2%
Rohertragsmarge (auf GL)53,5%53,5%0,0% 
EBITDA 18.762 18.777-15-0,1%
EBITDA-Marge (auf GL)12,8%14,1%-1,3% 
EBIT 10.847 12.833-1.986-15,5%
EBIT-Marge (auf GL)7,4%9,6%-2,2% 


Entwicklung in den Geschäftsbereichen

Der Geschäftsbereich Verschlusssysteme, in dem das Unternehmen Spannringe, Fassdeckel und weitere Zubehörteile für Industriefässer produziert, erzielte einen Umsatz in Höhe von 87,0 Mio. EUR, was einem Anteil von 59,5 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Die Umsatzentwicklung reflektiert niedrigere Stahlpreise und eine gedämpfte Nachfrage. Das EBITDA lag bei 14,8 Mio. EUR.

Im Geschäftsbereich Liner, in dem Ringmetall Innenhüllen für Industriefässer und andere Verpackungseinheiten sowie Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie (z.B. Bag-in-Box-Systeme) produziert, lag der Segmentumsatz bei 59,1 Mio. EUR, was einem Anteil von 40,5 Prozent am Konzernumsatz entspricht. Die Akquisitionen des Vorjahres sowie die Akquisition der Hutek in Finnland wirkten sich umsatz- und ergebnissteigernd aus. Die Nachfrage nach Großgebinde‑ und Flüssigkeits‑Linern blieb stark. Insbesondere die Entwicklung bei Peak Packaging unterstreicht den positiven Trend. Im Detail zeigte sich die Entwicklung der Geschäftsbereiche wie folgt:

IFRS, in TEUR9M 2025
Verschlusssysteme 
Umsatzerlöse86.967
Gesamtleistung (GL)87.074
EBITDA14.767
EBITDA-Marge (auf GL)17,0%
Liner 
Umsatzerlöse59.140
Gesamtleistung (GL)59.524
EBITDA9.381
EBITDA-Marge (auf GL)15,8%


Ausblick 2025

Der Vorstand bestätigt abermals die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 180 bis 200 Mio. EUR und einem EBITDA von 21 bis 28 Mio. EUR. Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise zugrunde. Nicht enthalten sind Effekte potenzieller weiterer Akquisitionen, einschließlich damit verbundenen Transaktionskosten. Das Marktumfeld für weitere Zukäufe wird positiv bewertet. Die Ringmetall sieht sich gut aufgestellt, attraktive Chancen zu nutzen.

Weitere Informationen: www.ringmetall.de.


Kontakt:

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, der Türkei sowie China und den USA vertreten.

