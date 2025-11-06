EQS-News: Stabilus SE: Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung 2026 Dr. Frank Heinricht zur Wahl vor

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

Stabilus SE: Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung 2026 Dr. Frank Heinricht zur Wahl vor



06.11.2025 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Stabilus SE: Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung 2026 Dr. Frank Heinricht zur Wahl vor

Koblenz, 6. November 2025 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Februar 2026 Dr. Frank Heinricht zur Wahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen.

Mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2026 wird die Amtszeit von Dr. Stephan Kessel enden, der sich nach drei Wahlperioden wie geplant nicht zur Wiederwahl stellen wird. Der Vergütungs- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Stabilus SE unter Vorsitz von Dr. Ralf-Michael Fuchs hat daher in einem strukturierten Auswahlprozess geeignete Kandidaten geprüft und Dr. Frank Heinricht für den Posten vorgeschlagen. Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie des für das Gesamtgremium entwickelten Kompetenzprofils und Diversitätskonzepts hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung Dr. Frank Heinricht zur Wahl vorzuschlagen. Es ist vorgesehen, dass er im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung Nachfolger von Dr. Stephan Kessel wird und vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch das Gremium zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt wird.

Dr. Frank Heinricht verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Metall-, Spezialglas- und Elektroindustrie und war in dieser Zeit in verschiedenen Führungspositionen tätig. Von 2013 bis 2024 war er Vorstandsvorsitzender der Schott AG in Mainz, einem Technologiekonzern für die Produktion von Spezialglas und Glaskeramik, und verantwortete dort den erfolgreichen Börsengang der Schott Pharma AG im Jahr 2023. Zuvor gehörte er von 2003 bis 2013 der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH an, einem der umsatzstärksten Familien- und Technologieunternehmen Deutschlands, zuletzt sechs Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung. Von 1998 bis 2002 war er alleiniger Geschäftsführer der ATMEL Germany GmbH, einem Halbleiterkonzern, der mittlerweile zum US-Konzern Microchip Technology gehört. Nach seinem Studium und Promotion in Physik an der Technischen Universität Berlin begann Dr. Frank Heinricht seine berufliche Laufbahn bei der Temic Telefunken microelectronic, einem Hersteller von Halbleitern und Automobilelektronik.

Dr. Frank Heinricht hat umfassende Erfahrung als Beirat und Aufsichtsrat. Er ist seit rund 15 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats der Schwarz Unternehmenstreuhand KG sowie Mitglied im Aufsichtsrat der B. Braun SE.

Dr. Stephan Kessel, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stabilus SE, sagte: „Ich blicke mit großer Genugtuung und Dankbarkeit auf viele erfolgreiche Jahre im Aufsichtsrat von Stabilus zurück, in denen sich das Unternehmen organisch und durch gezielte Akquisitionen, zuletzt mit dem Zukauf von Destaco, zu einem der führenden Industriezulieferer für Motion-Control-Lösungen entwickelt hat. Damit sind die Weichen für künftiges Wachstum gestellt. Ich freue mich sehr, dass wir der Hauptversammlung im Februar 2026 mit Dr. Frank Heinricht einen hervorragenden Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen können. Als langjähriger Vorstandsvorsitzender der Schott AG und stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe würde er umfassende Expertise und Führungsstärke in den Aufsichtsrat einbringen.“

Dr. Ralf-Michael Fuchs fügte hinzu: „Wir haben uns in einem strukturierten Auswahlprozess gründlich mit der Nachfolge für unseren langjährigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats Dr. Stephan Kessel befasst. Wir sind überzeugt, der Hauptversammlung mit Dr. Frank Heinricht einen Kandidaten vorzuschlagen, der durch seine langjährige Führungserfahrung und breite Markt- sowie Innovationsexpertise wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung von Stabilus geben wird.“

Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 4. Februar 2026 wird Mitte Dezember 2025 veröffentlicht.

Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com

Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Stabilus SE Wallersheimer Weg 100 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 261 8900 0 E-Mail: investors@stabilus.com Internet: group.stabilus.com ISIN: DE000STAB1L8 WKN: STAB1L Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2224390

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2224390 06.11.2025 CET/CEST