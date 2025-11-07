AKTIE IM FOKUS: Scout24 unter Druck - Kurseinbruch bei Rightmove nach Zahlen
dpa-AFX
FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Abwärtstrend der Aktien von Scout24 hat sich am Freitagvormittag beschleunigt. Die Papiere des Immobilienportals sackten um mehr als 7 Prozent ab und näherten sich wieder ihrem Zwischentief vom April. Sie gerieten damit ins schwere Fahrwasser des britischen Branchenkonkurrenten Rightmove , deren Aktien nach Quartalszahlen zeitweise mehr als ein Viertel an Wert verloren.
Scout24 hatte bereits Ende Oktober über das dritte Quartal berichtet. Die nach oben präzisierten Jahresziele verhalfen aber nicht zu einer Stabilisierung. Das Jahresplus beträgt nur noch rund 9 Prozent nach 44 Prozent am Rekord im Juli./ag/jha/
