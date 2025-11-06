Google kündigt bisher größtes Investitionspaket für Deutschland an

Frankfurt (Reuters) - Der Internetkonzern Google verstärkt sein Engagement in Deutschland.

Die Alphabet-Tochter kündigte am Donnerstag ihr bislang größtes Investitionsprogramm für die Bundesrepublik an. Das Geld solle unter anderem in den Ausbau von Rechenzentren sowie die Erweiterung der Standorte in Frankfurt, München und Berlin fließen. Die Details würden auf einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag vorgestellt. Google steckt derzeit weltweit jährlich mehrstellige Milliardenbeträge in den Auf- und Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)