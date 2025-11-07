W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang in Nordamerika sei solide, schrieb Michael Aspinall am Freitagmorgen. Der Ausblick des Lkw-Herstellers sei unverändert, die Markterwartungen dürften sich jedoch etwas verringern angesichts der Margen in Nordamerika./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

