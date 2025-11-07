China setzt Exportkontrollen für Seltene Erden für ein Jahr aus

Peking (Reuters) - China hebt - wie angekündigt - eine Reihe seiner erst kürzlich eingeführten Exportkontrollen vorerst wieder auf.

Davon betroffen seien einige Seltene Erden, Materialien für Lithium-Batterien sowie superharte Werkstoffe, wie das Handelsministerium am Freitag in Peking mitteilte. Die Aussetzung gilt demnach ab sofort, ist aber bis zum 10. November 2026 befristet. Die Regierung hatte die nun zurückgenommenen Exportbeschränkungen erst am 9. Oktober eingeführt.

Mit dem Schritt wird eine Vereinbarung umgesetzt, die US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping im vergangenen Monat bei einem Treffen zur Beilegung ihres Handelsstreits erzielt hatten. Sowohl das Präsidialamt in Washington als auch das chinesische Handelsministerium hatten eine solche Ankündigung bereits in Aussicht gestellt. Die Maßnahme gilt als Zeichen der Deeskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt.

(Bericht von Xiuhao Chen and Ryan Woo, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)