Offenlegung von Beteiligungen: Auflösung Aktionärsgruppe erhöht Free Float der Emmi AG

Luzern, 7. November 2025 – Die Emmi AG wurde von Seiten der ZMP Invest AG darüber informiert, dass sich die Aktionärsgruppe, bestehend aus ZMP Invest AG, Luzern, Zentralschweizer Käsermeister Genossenschaft, Sursee und der MIBA Genossenschaft, Aesch (BL) per 7. November 2025 aufgelöst hat.

Mit der Auflösung der Aktionärsgruppe per 7. November 2025 erhöht sich der bisherige Streubesitz (Free Float) von 41.59 Prozent auf neu 46.65 Prozent und damit die Sichtbarkeit des Unternehmens am Kapitalmarkt.



Die Beteiligung der ZMP Invest AG an der Emmi AG bleibt unverändert bei 53.35 Prozent.

