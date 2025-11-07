W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

07.11.2025 / 09:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

     Unternehmen:               ecotel communication ag
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      07.11.2025
     Kursziel:                  EUR 35,20 (bislang: EUR 34,30)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Ausrichtung als Multi-Service-Provider

Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 lagen über unseren Erwartungen.
Wachstum wurde maßgeblich durch Multi-Service-Provider-Projekte mit
filialstarken Unternehmenskunden erzielt, bei denen ecotel
standortübergreifende Konnektivitätslösungen aus einer Plattform heraus
bereitstellt. Der verstärkte Einsatz margenstarker Produkt- und
Servicekombinationen führte dabei zu deutlichen Skalierungs- und
Ergebniseffekten. Wir heben unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell
(Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel auf EUR 35,20 von bislang EUR
34,30 an. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 12,80 errechnet sich
auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich
prognostizierten Dividenden - wir gehen davon aus, dass in den kommenden
drei Jahren Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 2,40 ausgeschüttet werden -
eine erwartete Kurssteigerung der ecotel-Aktien von 175,0%. Wir bestätigen
unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.

Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2025 deutlich auf EUR
90,0 Mio. (Vj.: EUR 85,6 Mio., +5,1% YoY). Stärker konnten der Rohertrag -
nämlich um 7,7% - und nochmals stärker das berichtete EBITDA - nämlich um
26,7% - gesteigert werden. Hierbei wirkte sich die anhaltende Verschiebung
des Geschäftsschwerpunkts auf das höhermargige Geschäftskundensegment
positiv auf die Konzernertragslage aus. Dass der operative Cashflow mit EUR
1,9 Mio. (Vj.: EUR 3,3 Mio.) unter dem Vorjahreswert lag, ist zum einen auf
Basiseffekte aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen, die
ecotel im Vergleichszeitraum des Vorjahres realisiert hatte, zum anderen auf
die geschäftsmodelltypischen, zu Beginn einer Neukundenakquisition
notwendigen Anlaufinvestitionen.

Wie von uns erwartet hat sich der Umsatzmix weiter in Richtung des
hochmargigen Segments Geschäftskunden verlagert, in dem während der ersten
neun Monate 2025 bei einem Umsatzanteil von 41,6% ein operativer
Ergebnisanteil von 83,1% erzielt wurde. Wachstumstreiber waren die im
Vorjahr akquirierten Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von
Angabe gemäß mehr als EUR 20 Mio., deren vollständige Umsetzung in diesem
Jahr erfolgt. Auch im margenschwächeren Segment Wholesale wurde nach neun
Monaten wieder ein Umsatzanstieg vermeldet: hier stiegen die Erlöse im
Neunmonatszeitraum um 3,9% auf EUR 52,6 Mio. (Vj.: EUR 50,6 Mio.), was aber
angesichts des schwer zu planenden Charakters dieses Segments aus unserer
Sicht keine Überraschung darstellt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7b6136df8444d0a0bb5b39a6de760810

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=96ecb52f-bbaf-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2225682 07.11.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ecotel Communication

Das könnte dich auch interessieren

Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern
Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen05. Nov. · dpa-AFX
Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Contrarian-Ideen
Zwei verschmähte Branchen haben 2026 Comeback-Potenzialgestern, 15:28 Uhr · The Market
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden