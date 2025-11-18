IRW-News: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. veröffentlicht neue Ressourcenbewertung, die die Konzession Kiskunhalas einbezieht und steigert damit die bedingt förderbaren Ressourcen auf 1,1 Tcf Gas und 116,6 MMbbl Kondensat

IRW-PRESS: CanCambria Energy Corp. : CanCambria Energy Corp. veröffentlicht neue Ressourcenbewertung, die die Konzession Kiskunhalas einbezieht und steigert damit die bedingt förderbaren Ressourcen auf 1,1 Tcf Gas und 116,6 MMbbl Kondensat

Vancouver, BC - 18. November 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) (CanCambria oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des vom Unternehmen aktualisierten, unabhängigen Ressourcenbewertungsberichts zum Tight-Gas-Projekt Kiskunhalas in Südungarn per 30. September 2025 bekannt zu geben, der von der Firma Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. (CHPE) erstellt wurde. In diesem Bericht ist eine Zusatzfläche enthalten, die das Unternehmen im Rahmen der Übernahme des sogenannten Kiskunhalas Exploration Concession Area (KCA) im ersten Quartal 2025 erworben hat (siehe Pressemitteilung vom 1. April 2025).

Wichtigste Fakten

- Das KCA umfasst eine zusätzliche Fläche von 2.000 Acres an insgesamt bedingt förderbaren Ressourcen (Contingent Resources) quer über alle Klassen, was einem Plus von ca. 27 % gegenüber dem im Bericht erfassten Gebiet entspricht.

- Die Kategorie der bedingt förderbaren Ressourcen, für die eine Erschließungsentscheidung noch aussteht (Development Pending Contingent Resources), wird um eine Fläche von 480 Acres und 12 Bohrlöcher erweitert.

- Die Unterklasse 2C Contingent Resources - Development Pending erhöht sich um 14 % auf 571,9 Bcf und 59,6 MMbbl (risikobehaftete förderbare Ressourcen netto).

- Für die Unterklasse 2C - Development Pending (risikobehaftet) steigt der NPV10 um 200 Mio. USD auf rund 1,762 Mrd. USD.

- Die bedingt förderbaren Ressourcen erhöhen sich insgesamt auf 1,1 Tcf Erdgas und 116,6 MMbbl Kondensat.

CEO & President Dr. Paul Clarke meint dazu: Wir sind mit der Erfassung und Bewertung der zusätzlichen Ressourcen, die dem KCA zuzuordnen sind, sehr zufrieden. Die fachliche Bewertung des Feldes durch CanCambria, unterstützt durch unsere robusten Fachdaten, veranschaulicht die Erweiterung der in unserem vorherigen Bericht ausgewiesenen Ressourcen (siehe Pressemitteilung vom 12. Mai 2025). Der kostengünstige Erwerb des KCA steht im Einklang mit unserem Geschäftsmodell und eröffnet uns die Möglichkeit, bereits in nächster Zeit Bohrungen auf dem Gelände des KCA in rund 1 km Entfernung von unserem genehmigten Standort CC-Ba-E3 niederzubringen. Die Dimensionen des Projekts machen es zu einem sehr attraktiven Vorhaben mit der Möglichkeit, ein strategisch günstig gelegenes, langlebiges Gasfeld im Herzen Europas zu erschließen.

Das Unternehmen beansprucht eine Förderbeteiligung (Working Interest, WI) von 100 % und 98 % der Nettoeinnahmen (Net Revenue Interest, NRI) aus der Förderung unkonventioneller Ressourcen sowohl für die Bergbaulizenz BA-IX als auch für das Konzessionsgebiet Kiskunhalas (KCA). Mit dem KCA wird die bestehende Fläche der bedingt förderbaren Ressourcen (alle Klassen) um 2.000 Acres erweitert, was einer Steigerung um etwa 27 % gegenüber dem Lizenzgebiet BA-IX entspricht. Im aktualisierten Bericht werden zusätzlich 480 Netto-Acres der Unterklasse Development Pending der bedingt förderbaren Ressourcen zugerechnet, was einer Steigerung um etwa 10 % gegenüber dem Lizenzgebiet BA-IX entspricht.

Das vom Unternehmen in den Jahren 2023/24 absolvierte proprietäre 3D-Seismikprogramm wurde bei der Erstellung des Berichts zur Gänze berücksichtigt, ebenso wie die vom ungarischen Bergbaudirektorat übernommenen Seismikdaten zum KCA, einschließlich der Daten aus einer älteren Messung aus dem Jahr 2011. Im Bericht sind auch ältere Bohrlöcher erfasst; das diesbezügliche Datenmaterial enthält Aufzeichnungen zu offenen Bohrlöchern, Bohrkernen sowie Gasprüfungs- und Produktionsdaten. Die daraus resultierenden Faziesmodelle aus der Seismikmessung stellen eine erhebliche Verbesserung gegenüber allen älteren Charakterisierungsinitiativen dar.

Die beste Schätzung von CHPE für die Volumina der bedingt förderbaren Ressourcen (2C Development Pending) beläuft sich auf 571,9 Milliarden Kubikfuß (Bcf) Erdgas und 59,6 Millionen Barrel (MMbbl) Kondensat/Erdgasflüssigkeiten netto für das Unternehmen (Risiko 80 %). Diese Volumina entsprechen einem Anstieg um ca. 14 % und sind im Wesentlichen den Zusatzflächen des KCA zuzuordnen.

Die beste Schätzung von CHPE für die bedingt förderbaren Ressourcen (2C Development Pending) bei einem Nettowert mit 10 % Abschlag (NPV10) unter Annahme einer Preisprognose vom 1. Januar 2025 beläuft sich auf 1,762 Mrd. USD (vor Steuern) bei einem Erschließungsrisiko von 80 % und einer Rendite von über 50 %. Das KCA ist für eine ansteigende Risikobewertung (NPV10) von 200 Mio. USD verantwortlich.

Das KCA beinhaltet 12 Bohrungen im Abstand von 40 Acres voneinander, die dem Tight-Gas-Felderschließungsplan für Kiskunhalas (FDP) ergänzend hinzugefügt werden. CanCambrias FDP umfasst nunmehr insgesamt 112 Bohrungen (zwei Phasen mit jeweils 56 Bohrlöchern).

Des Weiteren hat sich die Unterklasse 2C Contingent Resources Development Unclarified (2C-Ressourcen mit unklarem Erschließungsstatus) um 45 % auf 544,5 Bcf und 57 MMbbl erhöht. Um diese Ressourcen zu erschließen, die in der oben dargestellten Bewertung nicht berücksichtigt sind und zusätzliches Steigerungspotenzial für den FDP beinhalten, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die Gesamtheit aller bedingt förderbaren Ressourcen (alle Klassen) beläuft sich auf 1,1 Tcf (Billionen Kubikfuß) und 116,6 Millionen Barrel Kondensat.

Die vollständige Ressourcenbewertung ist als Download unter SEDAR+ verfügbar.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein kanadisches Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight-Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, eine der bedeutenden Gaskondensatressourcen im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

chris.beltgens@cancambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

ccec@kincommunications.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.canCambria.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81876

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81876&tr=1

