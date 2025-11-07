Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zum Klimagipfel COP 30

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Klimagipfel COP 30:

"Vom Klimagipfel in Belém sollte man nicht mehr erwarten als ein Protokoll des Stillstands. Diese Treffen dürften in einigen Jahrzehnten als Dokumentation des Scheiterns gewertet werden, das Überlebensthema Klima gemeinsam anzugehen."/yyzz/DP/nas