Snowflake - Große Bodenbildung!

Nach Kursverlusten von 429 USD auf unter 110 USD hat die Snowflake-Aktie die letzten drei Jahre darauf verwendet, eine riesige, untere Umkehrformation auszuprägen. So bilden die beiden Tiefpunkte vom Juni 2022 und September 2024 bei 110,27/107,13 USD einen großen Doppelboden (siehe Chart). Dank der starken Oktoberperformance ist der Technologietitel nun einen entscheidenden Schritt weiter, denn damit gilt die diskutierte Bodenbildung als abgeschlossen. Aus der Höhe der Trendwende ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 130 USD bzw. ein Kursziel im Bereich von 370 USD. Mit anderen Worten: Zumindest langfristig könnte das Papier Kurs auf die historischen Hochstände bei 405/429 USD nehmen. Der beschriebene Ausbruch wird von Seiten diverser Indikatoren bestätigt. Hervorheben möchten wir den trendfolgenden MACD, der in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) „long“ positioniert ist. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Um die Trendwende nicht mehr zu negieren, gilt es, die Kombination aus dem 2024er-Hoch (237,72 USD) und einem Fibonacci-Level (232,02 USD) zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Snowflake (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Snowflake

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.