EQS-News: 029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP schließt 40 Mio. US-Dollar Finanzierungsrunde ab

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

029 Group SE: Portfoliounternehmen TRIP schließt 40 Mio. US-Dollar Finanzierungsrunde ab



10.11.2025 / 16:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 10. November 2025. Die 029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2D0), eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen TRIP eine Finanzierungsrunde über 40 Millionen US-Dollar zu einer deutlich höheren Bewertung abgeschlossen hat.

Das in London gegründete und von CEO und Mitgründerin Olivia Ferdi geführte Unternehmen TRIP hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Wellness-Marken weltweit entwickelt und eine neue Kategorie der sogenannten „Calming Beverages“ etabliert. Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 100 Millionen US-Dollar mit einem profitablen Ergebnis, mit dem Ziel, den Umsatz bis 2026 zu verdoppeln. Dies ist ein klarer Beleg für das starke Wachstumspotenzial im boomenden Markt für funktionale Getränke.

Die neuen Mittel werden die Expansion von TRIP in den USA beschleunigen und die Partnerschaft mit Calm, der führenden Meditations-App mit über 100 Millionen Downloads, weiter stärken. Mit einem diversifizierten Produktportfolio, das Magnesium-Drinks, Nahrungsergänzungsfruchtgummis und Elektrolyte umfasst, entwickelt sich TRIP zu einer globalen Wellness-Marke, die bereits in 10.000 US-Verkaufsstellen und 50.000 Standorten weltweit vertreten ist – darunter führende Einzelhändler wie Target, Whole Foods und CVS.

Das schnelle Wachstum von TRIP wird durch eine starke Community-Bindung und prominente Investoren wie Joe Jonas, Alessandra Ambrosio, Paul Wesley und Ashley Graham sowie den Wachstumsfonds Coefficient Capital unterstützt. Allein im vergangenen Jahr erzielte TRIP über eine halbe Milliarde Social-Media-Impressionen, was die hohe Markenresonanz bei Konsumentinnen und Konsumenten unterstreicht, die gesündere und stressreduzierende Alternativen zu Alkohol und zuckerhaltigen Getränken suchen.

„Diese Kategorie der beruhigenden Getränke zu führen, bedeutete, dass wir keinen bestehenden Blaupause folgen konnten“, sagte Olivia Ferdi, Mitgründerin und CEO von TRIP. „Fokussierung auf die Kunden und der Aufbau einer Community rund um eine gemeinsame Mission sind die Grundlagen nachhaltigen Wachstums.“

Leon Sander, Managing Director der 029 Group SE, kommentierte: „Wir unterstützen TRIP seit dem ersten Tag und sind beeindruckt von der hervorragenden Umsetzung, der starken Markenentwicklung und der disziplinierten internationalen Expansion. Im Markt für funktionale Getränke, in dem präbiotische Pioniere wie Poppi, von PepsiCo für 1,95 Milliarden US-Dollar übernommen, und OLIPOP, mit 1,85 Milliarden US-Dollar bewertet, bereits starke Positionen etabliert haben, definiert TRIP eine eigenständige und dynamisch wachsende Kategorie neu.“

Über TRIP Ltd

TRIP ist eine britische Verbrauchermarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Ihnen dabei zu helfen, inmitten des Chaos Ihre Ruhe zu finden. Dank des Engagements von TRIP, nur CBD von höchster Qualität zu verwenden, das in Großbritannien erhältlich ist, sind die köstlichen CBD-haltigen Getränke und Öle bei den Kunden sehr beliebt und haben die Position von TRIP als führende Premium-CBD-Marke gefestigt.

Weitere Informationen: https://drink-trip.com/

Über 029 Group SE

Die 029 Group SE ist davon überzeugt, dass die nächste Generation von Verbrauchermarken auf Verbindungen, Erlebnissen und Gemeinschaft aufbauen wird. In einer post-pandemischen Welt entstehen und verstärken sich neue Arbeits-, Lebens- und Freizeitmuster. Diese Trends schaffen Möglichkeiten für innovationsgetriebenes Unternehmertum mit starkem Gemeinschaftsfokus in den Bereichen Hospitality und Lifestyle. Die 029 Group unterstützt die stärksten Unternehmer mit einem praxisnahen Investitionsansatz und konzentriert sich auf Bereiche, in denen sie durch ihre Plattform, ihr globales Netzwerk und ihre Expertise im Unternehmensaufbau einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Die 029 Group hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Weitere Informationen: https://www.029-group.com/

029 Group SE

Kurfürstendamm 14

10719 Berlin

E-Mail: ir@029-group.com

https://www.029-group.com/

10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: 029 Group SE Kurfürstendamm 14 10179 Berlin Deutschland E-Mail: ir@029-group.com Internet: www.029-group.com ISIN: DE000A2LQ2D0 WKN: A2LQ2D Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, München EQS News ID: 2227138

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227138 10.11.2025 CET/CEST