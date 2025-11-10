EQS-News: DJI Agriculture stellt Agras T100, T70P und T25P auf der Agritechnica 2025 in Hannover vor

EQS-News: DJI / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

DJI Agriculture stellt Agras T100, T70P und T25P auf der Agritechnica 2025 in Hannover vor



10.11.2025 / 12:35 CET/CEST







Neue DJI Agriculture Drohnen bieten höhere Effizienz, verbesserte Sicherheit und bessere Funktionen für das Sprühen, Ausbringen und jetzt auch Heben.

SHENZHEN, China, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture hat heute angekündigt, dass die mit Spannung erwarteten DJI Agras T100, DJI Agras T70P und DJI Agras T25P ab sofort über lokale autorisierte Händler in Europa, Zentralasien, Afrika und weiteren Märkten erhältlich sind. Diese neuen Agrardrohnen werden vom 9. bis 15. November auf der Agritechnica 2025 in Hannover ausgestellt und vorgeführt.

Aufbauend auf 13 Jahren engagierter Forschung und Entwicklung kann die nächste Generation der beliebten Sprühdrohnen nun schwerere Nutzlasten transportieren und mehrere Anwendungsszenarien mit höherer Betriebseffizienz unterstützen. Jede von ihnen verfügt über branchenführende Sicherheitssysteme und intelligentere Funktionen für vollständig automatisierte Abläufe.

„Seit dem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2018 hat DJI Agriculture lokale Landwirtinnen und Landwirte in 25 Ländern mit fortschrittlicher Drohnentechnologie ausgestattet. Mit der jährlich steigenden Nachfrage treiben wir weiterhin neue Innovationen in der Präzisionslandwirtschaft voran, um den sich wandelnden Anforderungen der modernen Landwirtschaft gerecht zu werden", sagte Yuan Zhang, Leiter Globaler Vertrieb bei DJI Agriculture. „Wir begrüßen die Bemühungen der regionalen Luftfahrtbehörden, die Einführung intelligenterer und umweltfreundlicherer Pflanzenschutztechnologien zu beschleunigen. Frankreich erlaubt beispielsweise mittlerweile Agrardrohnen in schwer zugänglichen Weinbergen und Bananenplantagen. Mit der nächsten Generation von Agras-Drohnen wollen wir die Landwirtschaft in ganz Europa revolutionieren und Landwirtinnen und Landwirte dazu befähigen, intelligenter und umweltfreundlicher zu arbeiten."

Größere Aufgaben meistern mit der Agras T100

Die Agras T100 wurde für die großflächige kommerzielle Landwirtschaft konzipiert und kann eine maximale Nutzlast von 100 l zum Sprühen, 150 l zum Streuen oder 80 kg zum Heben transportieren. Im Vergleich zu ihrem Vorgängermodell ist sie beim Sprühen großer Mengen doppelt so effizient und beim Ausbringen großer Kapazitäten schneller. Mit einem branchenführenden Sicherheitssystem, das mit LiDAR, Millimeterwellenradar und einem Penta-Vision-System ausgestattet ist, bietet es ein herausragend sicheres und intelligentes Bedienerlebnis. Die Sprühdurchflussrate mit den standardmäßigen Doppeldüsen beträgt 30 l/min und steigt mit der optionalen Vierdüsen-Option auf 40 l/min. Das Streusystem ist mit einer brandneuen Schneckenförderung ausgestattet, und die Tragfähigkeit wurde verdoppelt, während die maximale Durchflussrate um 270 Prozent erhöht wurde.

Effizienter arbeiten mit der Agras T70P

Die Agras T70P verfügt über mehrere Upgrades, um die Betriebseffizienz zu steigern. Sie kann eine maximale Nutzlast von 70l zum Sprühen, 100l zum Streuen oder 65kg zum Heben transportieren. Gleichzeitig bietet sie die gleichen Durchflussraten und Tropfengrößen wie die Agras T100, zusammen mit dem neuen Streusystem und dem neuen Hebesystem. Die Agras T70P ist mit dem Safety System 3.0 ausgestattet, das über ein Millimeterwellenradar und ein Tri-Vision-System zur Hinderniserkennung, eine intelligentere Routenwahl und deutlich verbesserte Hindernisüberwindungsraten verfügt.

Agras T25P ist kompakt und flexibel für SoloeinsätzeDie Agras T25P behält das kompakte und faltbare Design ihrer Vorgängerin bei, bietet jedoch das verbesserte 25-kg-Präzisions-Schneckenverteilsystem 4.0 sowie das Safety System 3.0. Zum Sprühen kann sie 20 kg tragen und verfügt über eine Durchflussrate von 16 l/min. Die Tröpfchengröße reicht von 50 bis 500 μm. Die Agras T25P ist ideal für Einzeloperationen, da sie sich leicht transportieren und einrichten lässtn und vollautomatische Einsätze in der Luftbildkartierung und dem Pflanzenschutz ermöglicht. Zum Beispiel kann sie so programmiert werden, dass sie Felder und Obstgärten vermisst, Geländefolgebetrieb an Berghängen durchführt oder kontinuierlich mehrere Flächen besprüht oder bestreut.

Neues Schulungsprogramm für landwirtschaftliche Drohnenoperationen

DJI Agriculture wird das offizielle Trainingsprogramm über die DJI Academy in Europa ausweiten, um neue Nutzer:innen mit dem nötigen Fachwissen für effiziente Drohnenflüge mit Fokus auf Pflanzenschutz, präzisem Ausbringen und Sicherheit auszustatten. Der Lehrplan wird kontinuierlich aktualisiert, um die neuesten technischen Fähigkeiten und Produktfunktionen von DJI zu integrieren, damit Nutzer:innen stets mit DJIs aktuellster Agrartechnologie vertraut sind.

Verfügbarkeit

Die DJI Agras T100, T70P und T25P sind über lokale autorisierte DJI Agriculture-Händler erhältlich. Erfahren Sie mehr:

https://ag.dji.com/t100

https://ag.dji.com/t70p

https://ag.dji.com/t25p

Kommen Sie vorbei und treffen Sie DJI Agriculture am Stand! DJI Agriculture freut sich, Teil der Agritechnica 2025 zu sein und mit Ihnen und Branchenexpert:innen ins Gespräch zu kommen. Gerne präsentiert Ihnen DJI Agriculture dort die neuesten Produkte und Dienstleistungen. Um ein Interview zu vereinbaren oder mehr darüber zu erfahren, wie DJI Agriculture gemeinsam mit seinen Partnern an der Entwicklung eines Ökosystems für Luftanwendungen arbeitet – mit Fokus auf die Optimierung von Pestiziden, Produktverbesserung, technologischen Fortschritten und der Förderung von Talenten –, wenden Sie sich bitte an: matt.bailey@dji.com

Standort des Messestands: Halle 21 | 21G25

Agritechnica Karte:Download-Link

Alle Daten wurden mit einem Serienmodell in einer kontrollierten Umgebung gemessen. Für weitere Informationen besuche bitte unsere offizielle Website: ag.dji.com





