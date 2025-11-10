W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: naoo AG (von GBC AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: naoo AG - von GBC AG

10.11.2025 / 10:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu naoo AG

     Unternehmen:              naoo AG
     ISIN:                     CH1323306329

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 28,44 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Umsatz- und Ergebnisentwicklung 1.HJ 2025

Die naoo AG hat kürzlich ihre Halbjahreszahlen 2025 bekannt gegeben.
Hiernach konnte die Gesellschaft dank der zu Beginn des Jahres getätigten
Kingfluencers-Übernahme (Konsolidierung der Transkation rückwirkend ab
Januar 2025) einen sprunghaften Umsatzanstieg auf 4,30 Mio. CHF (1. HJ 2024:
0,42 Mio. CHF) erzielen. Gleichzeitig wurde das Rohergebnis bzw. der
Bruttogewinn dynamisch auf 1,62 Mio. CHF (1. HJ 2024: 0,07 Mio. CHF)
gesteigert, was einer nahezu Verdopplung der Rohergebnismarge auf 38,0% (1.
HJ 2024: 17,0%) gleichkommt.

Hinsichtlich der Ertragsentwicklung musste naoo bedingt durch
außerordentliche Aufwendungen für weiteres Wachstum der naoo-Gruppe und
angefallene Integrationskosten für die Kingfluencers-Transaktion ein EBITDA
von -1,22 Mio. CHF (1. HJ 2024: -0,52 Mio. EUR) hinnehmen. Korrigiert um diese
außerordentlichen Aufwendungen (Aufwandsvolumen von insgesamt 0,90 Mio. CHF)
wurde damit ein bereinigtes EBITDA von -0,32 Mio. CHF erwirtschaftet und
damit ein Betriebsergebnis in Reichweite des operativen Break-Evens.

Unter weiterer Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und
Steuereffekten wurde ein Nettoergebnis in Höhe von -1,95 Mio. CHF erzielt.
Hierbei ist anzumerken, dass das Nettoergebnis auch durch (planmäßige)
Goodwillabschreibungen (Firmenwertabschreibungen resultierend aus
Kingfluencers-Übernahme) in Höhe von rund 0,22 Mio. CHF (GBCe) und
außerordentliche Aufwendungen im Rahmen der Kingfluencers-Transaktion (u.a.
Kauf- und Restrukturierungskosten) in Höhe von 0,35 Mio. CHF belastet wurde.

Darüber hinaus war das erste Halbjahr auch durch signifikante strategische
Fortschritte im Hinblick auf die Erweiterung des Geschäftsmodells und die
Stärkung der Marktposition geprägt. Dank der hochgradig synergetischen
Akquisition von Kingfluencers, der führenden Schweizer Influencer-Agentur
mit über 3.800 Creators und mehr als 300 Kunden, erweiterte die naoo-Gruppe
ihre Reichweite sowie ihr Kundennetzwerk und integrierte stabile profitable
Agenturerlöse in den Gruppenverbund. Die Kombination von Agenturkompetenz
und Plattformtechnologie verschafft der naoo-Gruppe hiermit eine starke
Marktposition und eine deutlich erhöhte Marktpräsenz.

Neben der erfolgreichen Kingfluencers-Integration trieb die Gruppe auch den
Ausbau ihrer Technologie- und Dateninfrastruktur weiter voran und legte
damit den Grundstein für skalierbare KI-Anwendungen. Im Juni 2025 wurde das
zentrale Data-Lakehouse "Gaia" in Betrieb genommen, gefolgt von der
proprietären Machine-Learning-Plattform "ModelKnife", die als technisches
Rückgrat einer neuen Generation von KI- und datenbasierten Funktionen wie
beispielsweise Content-Personalisierung oder einer semantischen Suchmaschine
dient.

Darüber hinaus stärkte naoo mit der Erweiterung des Managementteams um
Gregor Doser (13 Jahre Geschäftsleitung Google Schweiz, maßgeblich am Aufbau
von YouTube Schweiz beteiligt) und Philipp Hofmann (über 15 Jahre Erfahrung
in Vertrieb und Medien) seine kommerzielle Schlagkraft. Im Rahmen der
angepassten Vertriebsstrategie wird das Sales- und Consulting-Team gezielt
erweitert, um bestehende Kundenbeziehungen zu vertiefen, neue Key Accounts
zu gewinnen und strategische Partnerschaften aufzubauen.

Prognosen und Modellannahmen

Mit der Integration von Kingfluencers und dem Ausbau der KI-Infrastruktur
hat die Gruppe eine starke Basis für nachhaltiges profitables Wachstum
geschaffen, um den dynamischen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.
Durch geplante neue Features, Produkte und Innovationen sowie die avisierte
Expansion sollte es gelingen, das Wachstumstempo auch zukünftig auf hohem
Niveau zu halten. Im Zuge dessen sollte auch die Marktposition weiter
ausgebaut und das diversifizierte IP-basierte Geschäftsmodell noch
wesentlich stärker monetarisiert werden können.

Mit dem Abschluss der Integration der Kingfluencers AG und darauffolgenden
Weiterentwicklung eines Portfolios eigener Medienformate ("Creator IP") hat
naoo drei weitere Ertragseinheiten in ihr bisheriges Wachstumsmodell
integriert, die bereits auf kurzfristig Sicht positive Ergebniseffekte zum
Gesamtergebnis beisteuern sollen. Die stetigen Agenturumsätze mit Influencer
Marketing bilden dabei das Fundament, während "Creator-Driven Commerce &
Content Hubs" und "Vertical Shorts" zusätzliche Wachstumstreiber schaffen
sollen.

1. Influencer Marketing

Das Agentur- und Influencer-Geschäft soll weiterhin die ertragreichste
Einheit der naoo-Gruppe bilden. Kingfluencers fungiert dabei als operatives
Kompetenzzentrum für Marken- und Creator-Kampagnen und begleitet diese
end-to-end - von der Strategie über das Influencer-Sourcing und Matching bis
zur Umsetzung und Erfolgsmessung - alle Prozesse werden dabei durch die
während der letzten 10 Jahre stetig weiterentwickelte
Kingfluencers-Plattform unterstützt. Dieser ganzheitliche Ansatz bietet
ihren Kunden messbaren Kampagnenmehrwert und ermöglicht naoo zugleich
wiederkehrende, profitable Umsätze mit hoher Cashflow-Stabilität.

2. Creator-Driven Commerce & Content Hubs

Die zweite Ertragseinheit konzentriert sich auf creatorgeführte
Commerce-Hubs, die "editorial storytelling", "influencer content" und
"direct purchase"-Optionen miteinander verbinden. Auf einer skalierbaren
E-Commerce-Infrastruktur aufgebaut, werden diese Verticals über Sponsoring,
Markenintegrationen und Affiliate-Provisionen monetarisiert. Durch die
Nutzung des eigenen Creator-Netzwerks entstehen hier organische Reichweite
und authentisches Engagement. Dies wiederum soll eine hochmargige
Erweiterung des Geschäftsmodells bilden, welche sich schnell und ohne hohe
Investitionen in die DACH-Region und weitere Märkte skalieren lässt.

3. Vertical Shorts

Die dritte Ertragseinheit umfasst serielle Kurzvideoformate ("Vertical
Shorts"), die für Social- und Streaming-Plattformen konzipiert sind. In
einer ersten Phase plant naoo eigene Formate zu produzieren und sie über
naoo und andere Plattformen auszuspielen. Mittelfristig sollen jedoch auch
externe Konzepte lizenziert, adaptiert und über die naoo-Infrastruktur
ausgespielt werden.

Diese Formate verbinden die Authentizität der Creators mit integriertem
Marken-Storytelling und wiederkehrenden Abo-Elementen und eröffnen dadurch
neue, skalierbare Erlösquellen über Sponsoring, Produktplatzierungen und
Lizenzierungen. Gestützt auf das umfassende Creator-Netzwerk und die
Produktionskompetenz von Kingfluencers bildet diese Einheit einen
reichweitenstarken Wachstumstreiber innerhalb des Medien-Ökosystems von naoo
- mit Fokus auf Skalierbarkeit, Internationalisierung und langfristigen
IP-Aufbau.

Mit diesem erweiterten Umsatzportfolio verbindet naoo ein etabliertes
Agenturgeschäft mit neuen, technologiegestützten Wachstumstreibern im
Bereich digitaler Medien und KI-basierter Distribution. Mit diesem neuen
Ansatz diversifiziert naoo wesentlich stärker seine Erlösquellen und
beabsichtigt eine Brücke zu schlagen vom heutigen Agenturbetrieb zur
zukünftig skalierbaren digitalen Plattform. Wir gehen davon aus, dass die
drei zuvor dargestellten Umsatzsäulen bereits im Jahr 2026 einen deutlichen
Beitrag zum Konzernumsatz der naoo-Gruppe leisten werden.

Mit Bekanntgabe der Halbjahreszahlen hat naoo ebenso einen positiven
Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre gegeben, wonach
eine Fortsetzung des bisherigen dynamischen Wachstumskurses angestrebt wird.
Hierbei sollen nicht nur die künftigen Umsätze, sondern auch die
Ertragskraft deutlich gesteigert werden.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung, des
vielversprechenden Ausblicks und der derzeit noch moderat negativen
Ergebnisentwicklung, die im Rahmen unserer Erwartungen lag, bestätigen wir
unsere bisherigen Umsatz- und EBITDA-Prognosen. Angesichts der höher als
erwartet angefallenen (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen, haben wir
unsere bisherigen Nettoprognosen reduziert. Für das aktuelle Geschäftsjahr
2025 und das Folgejahr rechnen wir nun mit einem Nachsteuerergebnis von
-3,59 Mio. CHF (zuvor: -2,93 Mio. CHF) sowie -2,99 Mio. CHF (zuvor: -2,34
Mio. CHF). Für die darauffolgende Geschäftsjahre 2027 und 2028 kalkulieren
wir mit positiven Nettoergebnissen von 2,71 Mio. CHF (zuvor: 3,31 Mio. CHF)
bzw. 14,44 Mio. CHF (zuvor: 15,02 Mio. CHF).

Basierend auf unseren bestätigten Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen
haben wir ebenfalls unser bisheriges Kursziel in Höhe von 26,50 CHF (bzw.
28,44 EUR) beibehalten. Unsere Bekräftigung des Kursziels trotz reduzierter
Nettoprognosen resultiert aus dem Umstand, dass die Anpassung der
Schätzungen durch nicht cash-wirksame Abschreibungen bzw. Aufwendungen
verursacht wurde. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit
weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der
naoo-Aktie.



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.11.2025 (9:23 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 10.11.2025 (10:30 Uhr)

