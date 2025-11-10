W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

10.11.2025 / 13:12 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

---------------------------------------------------------------------------

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG

     Company Name:                Schloss Wachenheim AG
     ISIN:                        DE0007229007

     Reason for the research:     Q1 2025/26 results
     Recommendation:              Buy
     from:                        10.11.2025
     Target price:                EUR20
     Target price on sight of:    12 months
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss
Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY
rating and increased the price target from EUR 19.00 to EUR 20.00.

Abstract:
The number of bottles sold in Q1 25/26 jumped 6.7% to 54.9m (Q1 24/25:
51.4m) - the highest quarterly volume increase in over five years. Volume
growth was helped by strengthening private label sparkling business in
Germany and a rebound in the France segment following a weak prior year
quarter. Sales underperformed volume, rising 3.5% to EUR106.0m (FBe: EUR105.0m;
Q1 24/25: EUR102.4m) due mainly to product mix effects. EBIT, which came in at
EUR5.3m (FBe: EUR4.4m; Q1 24/25: EUR4.2m) was ahead of our forecasts because of
better France segment profitability than we had modelled. Exports from
France are now rising after two years of declines. Overall France segment
performance is expected to continue to benefit in 2025/26 from lower
procurement costs while volume in Germany (Q1 25/26 bottles sold: +9.0%)
looks set to remain robust. Management is upbeat about the crucial Christmas
quarter and has reiterated full-year guidance for EBIT of EUR30m-EUR33m and
profit before non-controlling interests of EUR18m-EUR21m. We maintain our Buy
recommendation and have raised the price target from EUR19 to EUR20 to reflect
an increase in our forecasts and a decline in the 10-year German government
bond yield to 2.66% from 2.75% at the time of our most recent study of 29
September. Upside: 28%.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim
AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt
seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 20,00.

Zusammenfassung:
Die Anzahl der im ersten Quartal 25/26 verkauften Flaschen stieg um 6,7% auf
54,9 Millionen (Q1 24/25: 51,4 Millionen) - der höchste vierteljährliche
Volumenanstieg seit über fünf Jahren. Das Volumenwachstum wurde durch die
Stärkung des Geschäfts mit Handelseigenmarken-Sparklings in Deutschland und
eine Erholung im Segment Frankreich nach einem schwachen Vorjahresquartal
unterstützt. Der Umsatz blieb mit einem Anstieg von 3,5% auf EUR106,0 Mio.
(FBe: EUR105,0 Mio.; Q1 24/25: EUR102,4 Mio.) hinter dem Volumen zurück, was
hauptsächlich auf Produktmixeffekte zurückzuführen ist. Das EBIT, das sich

auf EUR5,3 Mio. belief (FBe: EUR4,4 Mio.; Q1 24/25: EUR4,2 Mio.), lag über unseren

Prognosen, da die Rentabilität des Segments Frankreich besser ausfiel als
von uns modelliert. Die Exporte aus Frankreich steigen nun nach zwei Jahren
des Rückgangs wieder an. Insgesamt dürfte das Segment Frankreich auch
2025/26 von niedrigeren Beschaffungskosten profitieren, während das Volumen
in Deutschland (Q1 25/26 verkaufte Flaschen: +9,0%) weiterhin robust bleiben
dürfte. Das Management ist optimistisch für das wichtige Weihnachtsquartal
und hat die Prognose für das Gesamtjahr mit einem EBIT von EUR30 Mio. bis EUR33
Mio. und einem Gewinn vor nicht beherrschenden Anteilen von EUR18 Mio. bis EUR21
Mio. bekräftigt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und haben das
Kursziel von EUR19 auf EUR20 angehoben, um unseren erhöhten Prognosen und dem
Rückgang der Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen von 2,75% zum
Zeitpunkt unserer letzten Studie am 29. September auf 2,66% Rechnung zu
tragen. Aufwärtspotenzial: 28%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.




You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c647a7a81bf0cb8a155a1f1c33efc62a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=6e058c7e-be2c-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en

---------------------------------------------------------------------------

2226952 10.11.2025 CET/CEST

