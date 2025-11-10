Original-Research: Schloss Wachenheim AG (von First Berlin Equity Research Gm...

^ Original-Research: Schloss Wachenheim AG - from First Berlin Equity Research GmbH 10.11.2025 / 13:12 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Schloss Wachenheim AG Company Name: Schloss Wachenheim AG ISIN: DE0007229007 Reason for the research: Q1 2025/26 results Recommendation: Buy from: 10.11.2025 Target price: EUR20 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 19.00 to EUR 20.00. Abstract: The number of bottles sold in Q1 25/26 jumped 6.7% to 54.9m (Q1 24/25: 51.4m) - the highest quarterly volume increase in over five years. Volume growth was helped by strengthening private label sparkling business in Germany and a rebound in the France segment following a weak prior year quarter. Sales underperformed volume, rising 3.5% to EUR106.0m (FBe: EUR105.0m; Q1 24/25: EUR102.4m) due mainly to product mix effects. EBIT, which came in at EUR5.3m (FBe: EUR4.4m; Q1 24/25: EUR4.2m) was ahead of our forecasts because of better France segment profitability than we had modelled. Exports from France are now rising after two years of declines. Overall France segment performance is expected to continue to benefit in 2025/26 from lower procurement costs while volume in Germany (Q1 25/26 bottles sold: +9.0%) looks set to remain robust. Management is upbeat about the crucial Christmas quarter and has reiterated full-year guidance for EBIT of EUR30m-EUR33m and profit before non-controlling interests of EUR18m-EUR21m. We maintain our Buy recommendation and have raised the price target from EUR19 to EUR20 to reflect an increase in our forecasts and a decline in the 10-year German government bond yield to 2.66% from 2.75% at the time of our most recent study of 29 September. Upside: 28%. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 19,00 auf EUR 20,00. Zusammenfassung: Die Anzahl der im ersten Quartal 25/26 verkauften Flaschen stieg um 6,7% auf 54,9 Millionen (Q1 24/25: 51,4 Millionen) - der höchste vierteljährliche Volumenanstieg seit über fünf Jahren. Das Volumenwachstum wurde durch die Stärkung des Geschäfts mit Handelseigenmarken-Sparklings in Deutschland und eine Erholung im Segment Frankreich nach einem schwachen Vorjahresquartal unterstützt. Der Umsatz blieb mit einem Anstieg von 3,5% auf EUR106,0 Mio. (FBe: EUR105,0 Mio.; Q1 24/25: EUR102,4 Mio.) hinter dem Volumen zurück, was hauptsächlich auf Produktmixeffekte zurückzuführen ist. Das EBIT, das sich

auf EUR5,3 Mio. belief (FBe: EUR4,4 Mio.; Q1 24/25: EUR4,2 Mio.), lag über unseren

Prognosen, da die Rentabilität des Segments Frankreich besser ausfiel als von uns modelliert. Die Exporte aus Frankreich steigen nun nach zwei Jahren des Rückgangs wieder an. Insgesamt dürfte das Segment Frankreich auch 2025/26 von niedrigeren Beschaffungskosten profitieren, während das Volumen in Deutschland (Q1 25/26 verkaufte Flaschen: +9,0%) weiterhin robust bleiben dürfte. Das Management ist optimistisch für das wichtige Weihnachtsquartal und hat die Prognose für das Gesamtjahr mit einem EBIT von EUR30 Mio. bis EUR33 Mio. und einem Gewinn vor nicht beherrschenden Anteilen von EUR18 Mio. bis EUR21 Mio. bekräftigt. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und haben das Kursziel von EUR19 auf EUR20 angehoben, um unseren erhöhten Prognosen und dem Rückgang der Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen von 2,75% zum Zeitpunkt unserer letzten Studie am 29. September auf 2,66% Rechnung zu tragen. Aufwärtspotenzial: 28%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c647a7a81bf0cb8a155a1f1c33efc62a