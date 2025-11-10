W​e​r​b​u​n​g ausblenden

United-Internet-Tochter Ionos bekommt einen neuen Finanzchef

dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister Ionos bekommt mit Patrik Heider einen neuen Finanzchef. Heider werde zum 15. November Vorstandsmitglied von Ionos und übernehme nach einer Übergangsphase zum 1. Januar 2026 die Rolle als Finanzvorstand, teilte die Tochter von United Internet am Montag mit.

Heider übernimmt den Posten von Britta Schmidt, die das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch verlasse.

Zuletzt war Heider Unternehmenschef des Telekom-Anbieters Nfon. Zuvor war er unter anderem Vorstandssprecher beim Software-Unternehmen Nemetschek ./err/men

