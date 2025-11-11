W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktien New York Ausblick

Erholung der Wall Street erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Quelle: orhan akkurt/Shutterstock.com

Nach einem starken Wochenauftakt vor allem der Tech-Aktien dürften sich die US-Börsen am Dienstag mit weiteren Kursgewinnen schwertun. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial mit 47.380 Punkte fast unbewegt. Der am Vortag stark gestiegenen technologielastigen Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Minus erwartet bei 25.513 Zählern.

Die Aussicht auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Kursen am Vortag starken Auftrieb gegeben. Allen voran an der Tech-Börse Nasdaq hatten die Kurse kräftig zugelegt. Ein Ende des Shutdown wird immer wahrscheinlicher, nachdem der US-Senat einen Haushalt beschlossen hat. An den Börsen jenseits des Atlantiks scheint das aber nun eingepreist zu sein.

Softbank trennt sich von allen Nvidia-Aktien

Im vorbörslichen Handel tat sich wenig. Aktien von Nvidia verloren 1,7 Prozent. Der japanische Tech-Investor Softbank hat in einem überraschenden Schritt im Oktober seine gut 32 Millionen Nvidia-Aktien für 5,8 Milliarden US-Dollar verkauft.

Aktien des Gaseherstellers Linde gewannen vorbörslich 1,2 Prozent. Die Bank UBS hat zum Kauf der Papiere geraten. Die Chancen überwögen hier die Risiken, so die Begründung.

Anteile des Raumfahrtunternehmens Rocket Lab sprangen um acht Prozent nach oben. Der Hersteller von Raketen und Satellitensystemen hat im dritten Quartal mehr umgesetzt als erwartet.

