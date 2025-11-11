Aktien New York: Erholung wegen Hoffnung im Haushaltsstreit erlahmt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Wochenauftakt wegen der Aussicht auf einen Kompromiss im US-Haushaltsstreit tun sich die US-Börsen am Dienstag schon wieder schwer. Während der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 47.443 Punkte zulegte, lagen andere Indizes im Minus. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 6.821 Zähler, während der mit Technologiewerten gespickte Nasdaq 100 um 0,40 Prozent auf 25.509 Zähler fiel. Seine Rally war am Vortag besonders ausgeprägt gewesen.

Die größer werdende Chance auf ein Ende des Regierungsstillstands hatte den Anlegern am Vortag viel Hoffnung gemacht, doch die erste Vorfreude gilt nun als eingepreist. Der US-Senat hat nach fast sechs Wochen Blockade einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Ende Januar beschlossen. Bevor US-Präsident Donald Trump seine Unterschrift unter das Ganze setzen kann, fehlt noch die Zustimmung im Repräsentantenhaus.

Geht der Shutdown zu Ende, dürften relativ bald wichtige Wirtschaftsdaten nachgeholt werden, die Zeugnis über den Zustand der US-Wirtschaft ablegen. "Sollten die Zahlen enttäuschen, könnte das die Märkte kurzfristig wieder volatiler machen", schrieb der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Da sich der Fokus wieder stärker auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed richte, müssten sie seiner Einschätzung nach eine weitere Lockerung untermauern./tih/he