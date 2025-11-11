EQS-AFR: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.11.2025 / 11:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Unternehmen: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstraße 7 49740 Haselünne Deutschland Internet: www.berentzen-gruppe.de

