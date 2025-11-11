EQS-AFR: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS Group · Uhr
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.11.2025 / 11:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.berentzen-gruppe.de/en/investors/reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
Ritterstraße 7
49740 Haselünne
Deutschland
Internet:www.berentzen-gruppe.de
