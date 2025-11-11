EQS-News: Erst digital, dann in Dubai: Premieren-Doppel für den Cayenne Electric

EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erst digital, dann in Dubai: Premieren-Doppel für den Cayenne Electric



11.11.2025 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zweites vollelektrisches SUV von Porsche kommt

Erst digital, dann in Dubai: Premieren-Doppel für den Cayenne Electric

Weltpremiere am 19. November ab 15:00 Uhr im Porsche Newsroom, auf dem Youtube-Kanal von Porsche und bei LinkedIn.

Publikumspremiere ab dem 22. November beim Festival „Icons of Porsche“

Porsche präsentiert der Weltöffentlichkeit am 19. November sein zweites vollelektrisches SUV. Der Cayenne Electric debütiert im Rahmen einer digitalen Weltpremiere, die ab 15:00 Uhr MEZ ausgestrahlt wird. Drei Tage später können internationale Medien und Fans der Marke das neue Modell beim Icons of Porsche-Festival in Dubai dann erstmals live erleben. Stuttgart. Mit dem Cayenne ist es Porsche vor mehr als zwei Jahrzehnten gelungen, den Mythos der Sportwagenmarke erfolgreich auf ein neues Marktsegment zu übertragen. Seit 2002 steht das SUV für Performance, Alltagstauglichkeit und Vielseitigkeit. Mit dem Cayenne Electric schlägt Porsche nun ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte der Modellreihe auf – mit überragender Fahrdynamik, exzellentem Langstreckenkomfort, kompromisslosen Offroad-Qualitäten und der Effizienz moderner E-Mobilität. Basierend auf der neuesten elektrischen Fahrzeugarchitektur von Porsche setzt der Cayenne Electric neue Maßstäbe im SUV-Segment – sowohl bei Leistung und Ladefähigkeit als auch bei Komfort und digitaler Vernetzung. Der Cayenne Electric ergänzt das bestehende Angebot an Verbrenner- und Plug-in-Hybrid-Varianten.

Porsche überträgt die Weltpremiere des Cayenne Electric am 19. November 2025 ab 15:00 Uhr MEZ im Porsche Newsroom auf newsroom.porsche.com, auf dem Youtube-Kanal von Porsche sowie bei LinkedIn und kann im Anschluss on demand abgerufen werden.

Kurz darauf, am 22. und 23. November, feiert der Cayenne Electric bei der fünften Auflage von „Icons of Porsche“ in Dubai seine Publikumspremiere. Das Festival ist eines der bedeutendsten Markenevents der Region. Im vergangenen Jahr bevölkerten rund 28.000 internationale Sportwagen-Fans das themenorientierte Ausstellungsareal.

11.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Porscheplatz 1 70435 Stuttgart Deutschland Telefon: +497119110 E-Mail: info@porsche.de Internet: https://www.porsche.com/international/ ISIN: DE000PAG9113 WKN: PAG911 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 2227646

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2227646 11.11.2025 CET/CEST