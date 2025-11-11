W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EuGH kippt zentrale Vorgaben der EU-Mindestlohnrichtlinie

dpa-AFX · Uhr
Luxemburg (dpa) - Der Gerichtshof der Europäischen Union hat zwei zentrale Bestimmungen der EU-Richtlinie über angemessene Mindestlöhne für nichtig erklärt. Die Richterinnen und Richter in Luxemburg gaben damit einer Klage Dänemarks gegen das 2022 beschlossene Regelwerk teilweise statt.

