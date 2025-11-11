IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick hat historische Bohrkerne aus dem ZnAgPbAu-Projekt Nottaway wiederentdeckt und beschafft durch die Ausübung von Warrants 504.000 Dollar

IRW-PRESS: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick hat historische Bohrkerne aus dem ZnAgPbAu-Projekt Nottaway wiederentdeckt und beschafft durch die Ausübung von Warrants 504.000 Dollar

Vancouver, B.C. - 11. November 2025 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (CSE: CDN | OTCQB: AXVEF | FWB: 338B) (Maverick oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bohrkerne aus fünf Diamantkernbohrungen aus dem Jahr 2015 erhalten und mit deren Protokollierung und Analyse begonnen hat. Diese Bohrungen wurden von SOQUEM Inc. auf dem Zn-Ag-Pb-Au-Projekt des Unternehmens Nottaway in der Subprovinz Opatica im Norden von Québec niedergebracht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81766/CDNMaverick_111125_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Beispiel für einen Kern aus Bohrung 1393-01-2015, der erneut protokolliert und analysiert wird.

Die Entdeckung dieser Bohrkerne verschafft Maverick einen enormen Vorteil. Wir können nicht nur die historischen Ergebnisse für Basismetalle direkt überprüfen, sondern nun auch Lithium und andere wichtige Mineralien untersuchen, von denen bekannt ist, dass sie im Grünsteingürtel reichlich vorhanden sind, was ein enormes neues Explorationspotenzial und Aufwärtspotenzial eröffnet. Durch die kürzlich erfolgte Ausübung von Warrants sind wir für die geplanten zukünftigen Arbeiten vollständig finanziert, erklärte Sandy MacDougall, Chairman und Direktor.

SOQUEM brachte fünf NQ-Diamantkernbohrungen (1393-15-01 bis -05) mit einer Gesamtlänge von 875 m nieder, um die elektromagnetischen (EM) Leiter zu überprüfen, die durch luftgestützte SkyTEM- und bodengestützte MaxMin-Untersuchungen identifiziert wurden. Die Bohrungen durchteuften massive Pyrrhotin-Pyrit-Horizonte mit anomalen Zink-, Blei- und Silbergehalten, die mit einer vulkanogenen Massivsulfid-Umgebung (VMS) übereinstimmen, die in amphibolitischen mafischen Vulkaniten entlang des Nottaway-Scherkorridors beherbergt ist. Die folgende Tabelle zeigt einige der bemerkenswertesten Ergebnisse.

CDN Maverick Capital Corp.

Projekt Nottaway, Nord-Québec

SOQUEM-Bohrabschnitte

Bohrung Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) Zn (%) Pb (%) Ag (g/t)

1393-15-02 114 121 7,0 0,15 0,08 -

1393-15-03 151 155,5 4,5 0,27 0,4 9,7

Tabelle 1 - Ergebnisse der SOQUEM-Bohrkampagne 2015.

Die anschließende geophysikalische Neuinterpretation durch Michel Allard (2017; Bericht GM71706) wurde in den NI 43-101-konformen technischen Bericht von Maverick für 2025 aufgenommen (verfügbar auf SEDAR unter https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=16cb8be1e9fb46f59095c4d08c6ed5899939584320890882594f29af0d786fc6), und zeigt, dass die wichtigsten untertägigen Leiter aufgrund der Ausrichtung und Positionierung der Bohrungen übersehen wurden. Die stärkste Maxwell-Platte, die mit 500 S/m modelliert wurde, verbleibt ungeprüft. Diese Neuinterpretation erklärt, warum das frühere Programm unzureichend war, und unterstreicht die Notwendigkeit von Folgebohrungen.

Der Kern aus dem Jahr 2015 wird unter der Aufsicht von Clyde McMillan, M.Sc., P.Geo. (OGQ #2193), erneut protokolliert, fotografiert und erneut analysiert. Insgesamt wurden 65 Halb- und Viertelkernproben entnommen, die zur Multielementanalyse an ALS Laboratories geschickt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81766/CDNMaverick_111125_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2 - Nahaufnahme eines Pegmatitgangs in Bohrung 1393-01-2015.

Wichtig ist, dass mehrere pegmatitische und felsische Abschnitte im gewonnenen Kern nie auf Lithium oder andere kritische Elemente analysiert wurden, da das regionale Li-Cs-Ta (LCT)-Pegmatitpotenzial im Jahr 2015 nicht erkannt wurde. Das Unternehmen wird diese Abschnitte erneut analysieren, um ihr Potenzial für kritische Metalle zu bewerten. Das Projekt Nottaway liegt etwa 45 Kilometer südöstlich der Lithiumentdeckung Cisco von Q2 Metals Corp. innerhalb desselben Grünsteingürtels, von dem heute bekannt ist, dass er sowohl VMS- als auch lithiumhaltige Pegmatitsysteme beherbergt.

Simon D. Studer, Interims-CEO, kommentierte: Die Wiederentdeckung des gesamten SOQUEM-Kerns verschafft uns einen direkten Einblick in die frühe Entdeckungsgeschichte der noch wenig erforschten südlichen Ausdehnung des Frotet-Evans-Grünsteingürtels. Wir können nun die Bohrungen von vor einem Jahrzehnt mit einem neuen Blickwinkel betrachten - einem Blickwinkel, der sowohl das potenzielle VMS-System, dem sie nahekamen, als auch das Lithiumpotenzial, das vor Cisco niemand erkannt hatte, berücksichtigt. Es ist selten, dass ein Projekt mit einem solchen technischen Verständnis und strategischen Vorsprung wieder aufgenommen wird.

Fotos von der erneuten Protokollierung und Probenahme werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt und Validierung bekannt gegeben.

Am 30. Oktober 2025 wurden 3.150.000 ausstehende Warrants zum Aktienkauf ausgeübt, was einem Bruttoerlös von 504.000 Dollar entspricht. Das Unternehmen ist nun für die nächsten geplanten Arbeitsphasen vollständig finanziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Inhalte dieser Mitteilung wurden von Clyde McMillan, M.Sc., P.Geo., einem gemäß National Instrument 43-101 definierten qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

Über CDN Maverick Capital Corp.

CDN Maverick Capital Corp. (CSE: CDN) ist ein Projektentwickler und Explorationsunternehmen für kritische Mineralien, das sich auf die Identifizierung und Entwicklung hochwertiger Projekte unter Verwendung datengestützter Explorationsstrategien konzentriert. Das Unternehmen treibt ein Portfolio von Lithium- und Batteriemetallprojekten in erstklassigen Bergbaujurisdiktionen in Nordamerika voran.

