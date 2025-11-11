Trader-Interview mit Urban Jäckle: ExxonMobil, European Lithium, Equinox Gold, Palantir & Deutz

In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Andreas Bernstein und Urban Jäckle die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale und Saisonalität.

ExxonMobil bleibt trotz geopolitischer Turbulenzen ein stabiler Faktor im Energiesektor, European Lithium bietet als spekulativer Wert Chancen im Zukunftsmarkt Batterie- und E-Mobilität, Equinox Gold setzt auf konservatives Wachstum im Edelmetallbereich, Palantir profitiert stark vom KI-Trend und Datenanalytik, Deutz zeigt Erholungstendenzen als traditionsreicher Motorenhersteller mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit.



ExxonMobil – Global führender Energiekonzern mit stabiler Dividendenpolitik und starker Position im klassischen Öl- und Gasgeschäft.

LSX: ExxonMobil bei LSX

LS: ExxonMobil bei LS



European Lithium – Aussichtsreicher Player im Bereich Lithiumabbau und -verarbeitung mit hohem spekulativem Wachstumspotenzial im Zukunftsmarkt Elektromobilität.

LSX: European Lithium bei LSX

LS: European Lithium bei LS



Equinox Gold – Konservativer Goldproduzent aus Nordamerika mit Fokus auf solides Wachstum und langfristige Sicherheit im Rohstoffsektor.

LSX: Equinox Gold bei LSX

LS: Equinox Gold bei LS



Palantir – Innovativer Software-Anbieter mit starken Wachstumsaussichten durch KI-getriebene Datenanalyse-Lösungen für Unternehmen und Regierungen weltweit.

LSX: Palantir bei LSX

LS: Palantir bei LS



Deutz – Deutscher Traditionshersteller von Motoren und Antriebstechnik mit Schwerpunkt auf nachhaltige Innovationen und Erholungspotenzial nach schwierigen Jahren.

LSX: Deutz AG bei LSX

LS: Deutz AG bei LS







Risikohinweis:

Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.