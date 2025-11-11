Türkei: Staatsanwalt fordert mehr als 2000 Jahre Haft für Istanbuler Bürgermeister

Istanbul (Reuters) - Die türkische Staatsanwaltschaft hat für den inhaftierten Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu am Dienstag eine Haftstrafe von mehr als 2000 Jahren gefordert.

Wie aus der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Anklageschrift hervorgeht, wird ihm die Führung eines riesigen Korruptionsnetzwerks vorgeworfen, das dem Staat einen Schaden in Milliardenhöhe zugefügt haben soll. Der Istanbuler Generalstaatsanwalt Akin Gürlek gab die Anklage auf einer Pressekonferenz bekannt.

Gürlek zufolge richtet sich die Anklage gegen Imamoglu und 401 weitere Verdächtige. Ihnen werden die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bestechung, Betrug und die Manipulation von Ausschreibungen vorgeworfen. Das Netzwerk soll dem türkischen Staat über einen Zeitraum von zehn Jahren einen Schaden von 160 Milliarden Lira (umgerechnet 3,61 Milliarden Euro) verursacht haben. Die mehr als 4000 Seiten umfassende Anklageschrift enthält demnach ein Organigramm, das Imamoglu als Gründer und Leiter der kriminellen Gruppe darstellt. Sie beruft sich auf Erkenntnisse der Finanzermittlungsbehörde Masak, Expertenanalysen sowie digitales und Videomaterial.

Imamoglu, der als wichtigster politischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt, sitzt bereits seit März wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. Er hat die Anschuldigungen stets zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet. Die Regierung bestreitet den Vorwurf von Imamoglu und seiner Partei CHP, dass das Verfahren politisch gesteuert sei, und verweist auf die Unabhängigkeit der türkischen Gerichte. Im Juli war der Bürgermeister in einem separaten Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung des Generalstaatsanwalts zu einer Haftstrafe verurteilt worden, gegen die er Berufung eingelegt hat. Die Stadtverwaltung von Istanbul und Imamoglus Anwälte reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

(Bericht von Jonathan Spicer und Tuvan GumrukcuEce Toksabay; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)