Nach dem starken Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag zunächst weitere Gewinne ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,35 Prozent auf 24.043 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte rund ein halbes Prozent höher starten.

Damit würde dem Dax doch noch der Anstieg über seine 100-Tage-Durchschnittslinie gelingen, an der die Erholung tags zuvor abgeebbt war. Sie findet bei Börsianern als Indikator für die mittel- bis längerfristige Entwicklung Beachtung. Aktuell liegt sie mit 24.023 Punkten exakt am Vortageshoch.

Ein Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), auf das die Anleger bereits tags zuvor gesetzt hatten, wird immer wahrscheinlicher. Die Mehrheit des US-Senats hat einen Übergangshaushalt beschlossen. Für ein Inkrafttreten fehlen nun noch die Zustimmung durch das Repräsentantenhaus sowie anschließend die Unterschrift von Präsident Donald Trump.

Die wichtigsten US-Indizes haben ihre Gewinne am Montag nach dem europäischen Handelsende ausgebaut und steuern wieder auf ihre Rekorde von Ende Oktober zu. Der Dax hat seit Anfang des Vormonats keinen neuen Höchststand mehr geschafft.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

In der Berichtssaison geht es weiter mit Quartalszahlen der Munich Re und der Porsche Holding aus dem Dax sowie weiteren Bilanzen von Unternehmen aus dem MDax und SDax. Dem Rückversicherer Munich Re gelang nach einem äußerst katastrophenarmen Sommer ein Gewinnsprung im dritten Quartal. Der Aktienkurs gab jedoch auf Tradegate um 1,4 Prozent nach zum Xetra-Schluss.

Den zuletzt sehr schwachen Aktien von Ionos winkt am Dienstag eine klare Erholung. Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte und Cloud-Angebote fokussieren. Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse honoriert: Die Ionos-Aktien kletterten vorbörslich auf Tradegate um 12 Prozent über ihren Xetra-Schluss.

TAG Immobilien profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von einer weiterhin hohen Nachfrage nach Wohnraum. Für das laufende Jahr wird der Immobilienkonzern optimistischer und rechnet für das kommende Jahr mit einem noch höheren operativen Gewinn. Auf Tradegate zogen die Anteilsscheine im vorbörslichen Handel um 3,5 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss an.

Das Analysehaus Jefferies stufte die Aktien von Evonik von "Hold" auf "Underperform" ab. Analyst Chris Counihan kappte seine operativen Schätzungen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns und ist deutlich skeptischer als der Konsens. Auf Tradegate ging es für Evonik um 2,4 Prozent bergab.

Redcare Pharmacy waren vorbörslich auffällig mit plus 6,3 Prozent auf Tradegate. Die UBS gab ihre Verkaufsempfehlung auf und votiert mit "Neutral". Bei der Online-Apothekenkette gibt es Veränderungen im Vorstand: Hendrik Krampe soll mit Wirkung zum 1. Dezember Finanzvorstand werden.

Die Papiere von Medios stiegen um 8,2 Prozent. Florierende Arzneimittelverkäufe und ein starkes internationales Geschäft hatten das Spezialpharmaunternehmen im dritten Quartal angetrieben. Die Prognose bestätigte Medios.

Wall Street verzeichnet Gewinne

An den US-Börsen haben die Kurse am Montag mit einer Erholung an die späte Kursstabilisierung vom Freitag angeknüpft. Wie schon zuvor in Asien und Europa hellten Anzeichen für eine mögliche Beendigung des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte zu Wochenbeginn die Stimmung auf. Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.368 + 0,8 Prozent S&P 500 6.832 + 1,5 Prozent Nasdaq 25.611 + 2,2 Prozent

Asiens Börsen im Minus

Nach ihrer Vortageserholung haben die Börsen Asiens am Dienstag nachgegeben.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 50.842 - 0,14 Prozent Hang Seng 26.586 - 0,22 Prozent CSI 300 4.652 - 0,91 Prozent

Nach acht Wachstumsmonaten in Folge Autoabsatz in China schrumpft im Oktober gestern · 10:57 Uhr · Reuters

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,02 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,67 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,12 + 0,029 Prozentpunkte

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung Euro in Dollar 1,1562 - 0,02 Prozent Dollar in Yen 154,14 + 0,07 Prozent Euro in Yen 178,21 + 0,05 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 63,77 USD - 0,29 USD WTI 59,85 USD - 0,28 USD

Ölpreise legen leicht zu - Weiter enge Handelsspanne gestern · 15:22 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BASLER AUF 22 (21) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZEAL NETWORK AUF 66 (62) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 46 (50) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 54 (57) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR STABILUS AUF 31 (32) EUR - 'BUY'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1980 (1960) EUR - 'MARKET

-PERFORM'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 145 (158) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT LANXESS AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 17 (19) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AUMOVIO AUF 36,20 (30,60) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SCHAEFFLER AUF 6,50 (5,25) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 63 (61) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT EVONIK AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 12,20 (15,10) EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 43 (45) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 9 (11,50) EUR - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR PUMA AUF 18 (20) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 34,90 (34,30) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT MOSAIC AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 26 (37) USD

- BERENBERG HEBT BEIJER REF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 180 (165) SEK

- BERENBERG SENKT SIG GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,50 (17) CHF

- GOLDMAN HEBT COMPASS GROUP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 3000 (2500) PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 25,80 (25,70) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN NIMMT BBVA MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 22,40 EUR

- JEFFERIES HEBT GIVAUDAN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3800 (3600) CHF

- JEFFERIES HEBT YARA AUF 'BUY' (UNDERPERFORM) - ZIEL 440 (320) NOK

- JEFFERIES SENKT CLARIANT AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 5,70 (8,30) CHF

- JEFFERIES SENKT CRODA INTERNATIONAL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (3100) PENCE

- JEFFERIES SENKT LUNDBECK AUF 'UNDERPERFORM' (HOLD) - ZIEL 39 (50) DKK

- JPMORGAN SENKT INWIT AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 11,80 (13,40) EUR

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS SENKT ING AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 23 EUR

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Fraport, 9Monatszahlen (14.00 Uhr Bilanz-Pk, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Pressekonferenz)

07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen (9.00 Uhr Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen

07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (11.30 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen

07:30 JPN: Sony, Q2-Zahlen

07:50 DEU: Medios, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Wohnen, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Vodafone, Halbjahreszahlen

08:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Q3-Bericht

08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen

09:00 NOR: Telenor, Capital Markets Day

09:00 DEU: KSB, Q3-Zahlen

13:00 NLD: Adyen, Investor Day

13:00 SWE: SKF, Capital Markets Day

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 10/25

19:00 USA: AMD, 2025 Financial Analyst Day

22:30 CHE: Alcon, Q3-Zahlen

Termine ohne Zeitangaben

DEU: Biontech, Research and Development Day

DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day

GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/25

08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/25

09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/25

(mit Material von dpa-AFX)