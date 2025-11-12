Dax knackt Widerstandszone und legt kräftig zu

Dax-Widerstand 24.500 24.600 Dax-Unterstützung 24.000 24.030

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax konnte gestern Nachmittag kurz vor Handelsschluss die angesprochene Widerstandszone um 24.050 Punkte überwinden und ging bei knapp 24.100 Punkten aus dem Handel. Damit war der Weg aus charttechnischer Sicht frei gen Norden.

Dies nutzt die Käuferseite heute Vormittag direkt aus und schickt das deutsche Börsenbarometer zurück über 24.300 Punkte.

Dax-Ausblick:

Der Bereich um 24.050 Punkte fungiert in den kommenden Tagen nun als kurzfristig entscheidende Unterstützungszone. Oberhalb dieser Marke ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht klar aufwärts. Möglicherweise steht ein erneuter Anlauf an die bisherigen Allzeithochs ins Haus.

Rücksetzer, die sich oberhalb von 24.100 Punkte abspielen, wären somit tendenziell als Einstiegsmöglichkeit auf der Longseite zu erachten.