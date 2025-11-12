EQS-AFR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
12.11.2025 / 14:17 CET/CEST
Hiermit gibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-ag-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-company-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-konzern-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort:
https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-group-2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort:
https://www.munichre.com/finanzberichte/halbjahresfinanzbericht-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort:
https://www.munichre.com/financial-reports/half-year-financial-report-2026
