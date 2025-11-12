W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-AFR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.11.2025 / 14:17 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-ag-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-company-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://www.munichre.com/finanzberichte/geschaeftsbericht-konzern-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026

Ort:

https://www.munichre.com/financial-reports/annual-report-group-2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.munichre.com/finanzberichte/halbjahresfinanzbericht-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://www.munichre.com/financial-reports/half-year-financial-report-2026

12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstraße 107
80802 München
Deutschland
Internet:www.munichre.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2228560 12.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieser Nasdaq100-Wert bietet eine antizyklische Kaufchancegestern, 15:52 Uhr · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden