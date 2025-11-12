EQS-News: BIKE24 setzt Wachstumskurs im dritten Quartal fort – Umsatz steigt um 31,7 % und bereinigte EBITDA-Marge auf 6,4 %

EQS-News: Bike24 Holding AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Konzernumsatz im Q3 steigt um 31,7 % auf EUR 82,8 Mio.

Lokalisierte Märkte legen mit 31,7 % im Q3 erneut deutlich zu

Kernmarkt DACH bleibt stark – Umsatzplus im Q3 von 35,6 %

Bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 6,4 % im Q3 (Vj.: 4,0 %)

Prognose für Gesamtjahr 2025 – Umsatz EUR 278 – 288 Mio., bereinigtes EBITDA EUR 12,5 – 13,5 Mio.

Dresden, 12. November 2025

- Die Bike24 Holding AG (BIKE24) hat ihren starken Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt. Das Unternehmen verzeichnete im Berichtsquartal ein Umsatzwachstum von 31,7 % auf EUR 82,8 Mio. (Q3 2024: EUR 62,9 Mio.). In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 25,5 % auf EUR 220,9 Mio. (9M 2024: EUR 176,0 Mio.). Das deutliche Wachstum wurde dabei in allen europäischen Märkten erzielt – getragen von der erfolgreichen Lokalisierungsstrategie und einem starken Kernmarkt DACH.

**Lokalisierungsstrategie mit überdurchschnittlichem Erfolg**

Die konsequente Umsetzung der Lokalisierungsstrategie trägt maßgeblich zum Wachstum bei: Die lokalisierten Märkte verzeichneten im dritten Quartal ein Plus von 31,7 %, wobei Polen und Finnland mit 62,9 % besonders hervorstachen. Der etablierte Kernmarkt DACH wuchs mit 35,6 % ebenfalls deutlich zweistellig. Durch ein herausragendes Sortiment, attraktive Preise sowie exzellenten Service konnte BIKE24 seine Position als erste Adresse für Radsportbegeisterte in Europa weiter ausbauen.

**Profitabilität steigt deutlich – bereinigte EBITDA-Marge bei 6,4 %**

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im dritten Quartal um 111,5 % auf EUR 5,3 Mio. (Q3 2024: EUR 2,5 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 6,4 % nach 4,0 % im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten erreichte das bereinigte EBITDA EUR 11,0 Mio. (9M 2024: EUR 3,7 Mio.) bei einer Marge von 5,0 % (9M 2024: 2,1 %). Diese positive Entwicklung ist auf das starke Umsatzwachstum und die unterproportionale Entwicklung der Fixkosten zurückzuführen.

**Operative Effizienz und Working Capital Management**

Neben der optimierten Personalstruktur führten eine fortwährende Kostendisziplin und verbesserte operative Prozesse auch im dritten Quartal zu unterproportionalen Kostensteigerungen. Gleichzeitig konnte BIKE24 durch optimierte Bestellstrategien die Warenverfügbarkeit weiter erhöhen und dennoch das Waren-Umsatz-Verhältnis im Q3 auf 26% (Q3 2024: 30%) verbessern. Der freie Cashflow stieg im dritten Quartal um 50,1 % auf EUR 8,1 Mio. (Q3 2024: EUR 5,4 Mio.).

**Kundenwachstum und steigende Bestellfrequenz**

Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs in den letzten zwölf Monaten um 19,8 % auf 1.087.430. Die Anzahl der Bestellungen im dritten Quartal stieg um 33,2 % auf 584.272 (Q3 2024: 438.559).

**Stimmen aus dem Unternehmen**

Andrés Martin-Birner, Gründer und CEO von BIKE24, kommentiert:

„Das dritte Quartal bestätigt eindrucksvoll unseren erfolgreichen Wachstumskurs. Mit einem Umsatzplus von über 30 % entwickeln wir uns deutlich besser als der Markt. Besonders stolz sind wir auf die Erfolge unserer Lokalisierungsstrategie – Polen und Finnland zeigen mit einem Wachstum von knapp 63 % das enorme Potenzial unseres Geschäftsmodells."

Sylvio Eichhorst, CFO von BIKE24, ergänzt:

„Die Zahlen sprechen für sich: Eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,4 % im dritten Quartal mit einem um 50 % gestiegenen freien Cashflow unterstreichen unsere operative Stärke. Wir haben bewiesen, dass unsere Effizienzmaßnahmen greifen und wir gleichzeitig stark wachsen können."

**Prognose für Gesamtjahr 2025 angehoben**

Vor dem Hintergrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung im dritten Quartal hat BIKE24 die Prognose am 21. Oktober 2025 für das Gesamtjahr 2025 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 278 Mio. bis EUR 288 Mio. (zuvor EUR 248 Mio. bis EUR 261 Mio.) sowie ein bereinigtes EBITDA von EUR 12,5 Mio. bis EUR 13,5 Mio. (zuvor EUR 7,0 Mio. bis EUR 12,1 Mio.).

Heute um 10 Uhr findet der Q3 2025 Earnings Call von BIKE24 statt. Die dazugehörige Präsentation wird auf der IR-Website verfügbar sein. Bitte registrieren Sie sich unter dem folgenden Link:

https://www.appairtime.com/de/event/1b9699ec-9f43-45ba-9279-70593ef9a1f6

Ungeprüfte verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

in T€ Q3 2025 Q3 2024 Delta 9M 2025 9M 2024 Delta Umsatz und sonstige Erträge DACH 57.260 42.237 +35,6% 152.851 118.535 +29,0% Lokalisierte Märkte (Vorjahr angepasst) 18.397 13.969 +31,7% 48.416 38.367 +26,2% Rest von Europa (EWR) (Vorjahr angepasst) 6.076 5.164 +17,7% 16.182 14.251 +13,6% Rest der Welt 1.070 1.505 -28,9% 3.439 4.818 -28,6% Umsatzerlöse 82.802 62.876 +31,7% 220.887 175.970 +25,5% Sonstige Erträge 85 81 +4,6% 296 256 +15,5% Gesamterträge 82.887 62.957 +31,7% 221.183 176.226 +25,5% Aufwendungen für Handelswaren, Verbrauchsmaterialien und Betriebsstoffe -60.453 -45.668 +32,4% -161.806 -128.838 +25,6% Bruttoergebnis 22.349 17.208 +29,9% 59.081 47.132 +25,4% Bruttomarge 27,0% 27,4% -0,4 pp 26,7% 26,8% +0,1 pp Perfomance Marketingkosten -990 -656 +50,8% -2.690 -2.068 +30,1% Vertriebskosten¹ -7.156 -5.644 +26,8% -18.924 -15.395 +22,9% Aufwendungen für Leistungen an

Arbeitnehmer -6.630 -6.600 +0,4% -19.565 -20.534 -4,7% Sonstige Aufwendungen -2.435 -2.609 -6,6% -8.017 -8.341 -3,9% EBITDA 5.223 1.780 +193,4% 10.181 1.050 +869,5% EBITDA Marge 6,3% 2,8% +3,5 pp 4,6% 0,6% +4,0 pp Bereinigungen 117 745 -84,3% 798 2.685 -70,3% Bereinigtes EBITDA 5.340 2.525 +111,5% 10.979 3.735 +194,0% Bereinigte EBITDA Marge 6,4% 4,0% +2,4 pp 5,0% 2,1% +2,9 pp Abschreibungen (exkl. Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten) -1.794 -1.415 +26,7% -5.240 -5.208 +0,6% Bereinigtes EBIT 3.546 1.110 +219,5% 5.740 -1.473 - Bereinigte EBIT Marge 4,3% 1,8% +2,5 pp 2,6% -0,8% +3,4 pp Abschreibungen auf Geschäfts- oder Firmenwertähnliche Posten -2.381 -2.381 0,0% -7.143 -7.140 0,0% Bereinigungen -117 -745 -84,3% -798 -2.685 -70,3% Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1.048 -2.016 - -2.201 -11.298 - EBIT Marge 1,3% -3,2% +4,5 pp -1,0% -6,4% +5,4 pp Finanzaufwendungen, netto -660 -839 -21,3% -3.216 -3.349 -4,0% Ergebnis vor Steuern 388 -2.856 - -5.417 -14.647 - Ertrag aus Ertragsteuern 1.358 877 +54,8% 3.198 4.558 -29,8% Periodenergebnis 1.746 -1.979 - -2.220 -10.089 - Rundungsdifferenzen können auftreten. ¹Inklusive Aufwendungen für die

Wertberichtigung auf

Forderungen. Konsumenten KPIs Aktive Kunden (LTM) 1.087.430 908.041 +19,8% Anzahl Bestellungen 584.272 438.559 +33,2% 1.563.657 1.232.817 +26,8% Durchschnittlicher Warenkorb 139 142 -2,1% 141 142 -0,7% Bestellungen wiederkehrender Kunden

(Vorjahr angepasst) 71,0% 71,5% -0,5 pp 70,8% 71,7% -0,9 pp Rücksendequote 19,8% 19,3% +0,5 pp 18,5% 17,9% +0,6 pp

**Investor Relations Kontakt**

Bike24 Holding AG

Breitscheidstraße 40

01237 Dresden

E-Mail: ir@bike24.net

Web: www.bike24.com/investor-relations

**Über die Bike24 Holding AG**

Die Bike24 Holding AG ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen für Fahrräder, Fahrradteile und Fahrradzubehör in Europa. Mit Hauptsitz in Dresden bietet BIKE24 ein umfangreiches Sortiment an Premium-Marken und bedient Radsportbegeisterte in zahlreichen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist seit Juni 2021 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Vorausschauende Aussagen

Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Bike24 Holding AG und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „BIKE24“) betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie „erwarten“, „wollen“, „antizipieren“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „anstreben“, „einschätzen“, „werden“ und „vorhersagen“ oder an ähnlichen Begriffen. Wir werden gegebenenfalls auch in anderen Berichten, Prospekten, Präsentationen, Unterlagen, die an Aktionäre verschickt werden, und Pressemitteilungen zukunftsgerichtete Aussagen tätigen. Des Weiteren können von Zeit zu Zeit unsere Vertreter zukunftsgerichtete Aussagen verbal tätigen. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des BIKE24-Managements und betreffen Gegebenheiten, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von BIKE24 liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Veröffentlichungen – insbesondere in den Kapiteln über das Interne Kontroll- und Risikomanagementsystem und Chancen & Risiken des Geschäftsberichts und den korrespondierenden Kapiteln im Halbjahresfinanzbericht – beschrieben werden, sich aber nicht auf solche beschränken. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren, Ereignisse von höherer Gewalt, wie Pandemien, eintreten oder zugrunde liegenden Erwartungen, einschließlich künftiger Ereignisse, nicht oder später eintreten beziehungsweise Annahmen sich nicht erfüllt haben, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von BIKE24 (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, übernimmt BIKE24 keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Alternative Leistungskennzahlen

Zusätzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt BIKE24 alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT, freier Cashflow, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde.

