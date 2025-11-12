EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 9-Monatsbericht 2025

EQS-News: GESCO SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

GESCO SE veröffentlicht 9-Monatsbericht 2025



12.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stabiles Umsatzniveau und signifikante Ergebnisverbesserungen

Weiterhin sehr solide Bilanz eröffnet Wachstumsperspektiven

Prognose gesenkt aufgrund reduzierter Erwartungen für Q4

Die GESCO SE hat heute ihren 9-Monatsbericht 2025 veröffentlicht. In einem von geopolitischen Turbulenzen und Handelskonflikten geprägten wirtschaftlichen Kontext zeigt die Unternehmensgruppe eine solide Leistung.

Entwicklung auf Konzernebene

Vor diesem Hintergrund hat die GESCO-Gruppe ein solides drittes Quartal erwirtschaftet. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein gemischtes Bild bei den finanziellen Kennzahlen. Der Auftragseingang betrug im Zeitraum von Januar bis September 375,0 Mio. €, was einem Rückgang von 6,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz lag mit 364,7 Mio. € 4,7% ebenfalls niedriger als im Vergleichszeitraum. Positiv hervorzuheben ist jedoch die Entwicklung der Ergebniszahlen. Das EBITDA stieg um 6,4% auf 28,2 Mio. € und das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 20,4% und erreichte 15,3 Mio. €. Das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter lag bei 8,3 Mio. € und übertraf damit den Wert des Vorjahres (5,4 Mio. €) um 55,1%. Damit stieg auch das Ergebnis je Aktie auf 0,80 € (Vorjahr: 0,51 €).

Segmententwicklung

Die GESCO-Gruppe besteht aus drei operativen Segmenten, die in den ersten neun Monaten 2025 unterschiedliche Performances aufwiesen:

1. Materials Refinement & Distribution

Dieses Segment, das die Firmen Doerrenberg, PGW, und Funke umfasst, kämpfte mit einer anhaltenden Abwärtsbewegung.

Der Auftragseingang betrug 162,7 Mio. €, was einem Rückgang von 10,0% im Vergleich zu 180,9 Mio. € im Vorjahr entspricht, bedingt durch eine schwache Nachfrage aus wichtigen Branchen wie dem Automobil- und Maschinenbau. Der Auftragsbestand sank auf 46,8 Mio. € (Vorjahr: 53,8 Mio. €). Der Umsatz ging um 24,2 Mio. € auf 163,6 Mio. € zurück, während das operative Ergebnis (EBIT) mit 3,9 Mio. € deutlich fiel (Q1-Q3 2024: 5,9 Mio. €). Der Return on Sales (ROS) reduzierte sich von 3,1% auf 2,4%.

2. Health Care & Lifescience

Im Segment Health Care & Lifescience konnten die Unternehmen Setter, INEX und AMTRION ihre Marktpositionen aufrechterhalten.

Der Auftragseingang belief sich auf 96,9 Mio. €, was einem Rückgang von 17,4% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich durch projektbedingte Verschiebungen. Der Umsatz stieg leicht um 0,4% auf 111,8 Mio. €, dank der positiven Entwicklung bei AMTRION. Das EBIT erhöhte sich um 19,2% auf 9,9 Mio. € (Q1-Q3 2024: 8,3 Mio. €), unterstützt durch Kostensenkungen und Effizienzgewinne, was einem ROS von 8,9% entspricht.

3. Industrial Assets & Infrastructure

Das Segment Industrial Assets & Infrastructure, bestehend aus SVT, MAE, Eckart und Kesel, verzeichnete einen Anstieg beim Auftragseingang um 27,1% auf 115,3 Mio. €, unterstützt durch den Zukauf von Eckart. Der Umsatz betrug 89,4 Mio. €, was einen Anstieg um 24,3% dargestellt. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,29 zeigt die starke Nachfrage nach den angebotenen Lösungen. Das EBIT stieg auf 7,6 Mio. € (Q1-Q3 2024: 5,0 Mio. €) und ergibt damit einen ROS von 8,5%.

Ausblick

Durch die nach wie vor andauernde Zurückhaltung der Kunden bei vielen Unternehmen der GESCO-Gruppe hat sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Wochen weiter eingetrübt. So blieben Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis im Oktober unterhalb der Erwartungen. Bei den Projekten zeichnen sich derzeit Verschiebungen von Kundenabnahmen von Dezember in den Januar ab. Daneben beeinflussen einige Sondereffekte sowohl positiv als auch negativ das Ergebnis. Als positive Effekte sind beispielsweise Grundstücksverkäufe zu nennen, die jedoch die negativen Effekte wie etwa aus den vorsorglichen Wertberichtigungen von Forderungen aus noch laufenden Verfahren, nicht aufwiegen können. Der Vorstand erwartet aus Sondereffekten einen negatives Ergebnisbeitrag von ca. -1 Mio. €.

Auf Basis dieser Entwicklungen passt der Vorstand die im April abgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten an und engt die Bandbreite ein: Für die GESCO-Gruppe wird nun ein Umsatz von 480 bis 500 Mio. € (zuvor 485 bis 515 Mio. €) und ein Konzernergebnis (nach Anteilen Dritter) von 9 bis 12 Mio. € (zuvor 13 bis 17 Mio. €) erwartet.

Der vollständige Neunmonatsbericht 2025 ist unter www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte verfügbar.



Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

in T€ 01.01.2025 - 30.09.2025 01.01.2024 - 30.09.2024 Veränderung

(in %) Auftragseingang 374.981 400.598 -6,4% Umsatz 364.746 382.929 -4,7% EBITDA 28.159 26.466 6,4% EBIT 15.330 12.729 20,4% ROS in % 4,2% 3,3% 88 bp EBT 12.582 9.196 36,8% Konzernergebnis 1) 8.327 5.369 55,1% Ergebnis je Aktie in € 0,80 0,51 55,1% Schlusskurs in € 2) 15,30 13,90 10,1% Mitarbeiter 3) 1.668 1.868 -10,7%

Nach Anteilen Dritter XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Lifescience & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

Peter Alex

Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de