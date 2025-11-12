EQS-News: LSEG und Facctum kooperieren bei der Bereitstellung von World-Check On Demand: Risikoeinblicke in Echtzeit für eine schnellere Welt

EQS-News: Facctum / Schlagwort(e): Produkteinführung

LSEG und Facctum kooperieren bei der Bereitstellung von World-Check On Demand: Risikoeinblicke in Echtzeit für eine schnellere Welt



12.11.2025 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LONDON, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- LSEG und Facctum gaben heute eine Kooperation bekannt, um „World-Check On Demand" über die branchenführende FacctList™-Plattform von Facctum bereitzustellen – eine Lösung für Risikoaufklärung in Echtzeit, die einen sofortigen, ständig aktualisierten Zugang zu den vertrauenswürdigen Finanzkriminalitätsdaten von LSEG bietet.

World-Check On Demand wurde für eine schnellere Welt entwickelt und liefert genaue, ständig aktualisierte Daten zu Sanktionen, politisch exponierte Personen (PEPs), negative Medien sowie Durchsetzungsmaßnahmen. Die Lösung wird über flexible APIs bereitgestellt und kann nahtlos in bestehende Onboarding-, Screening- und Transaktionsüberwachungsplattformen integriert werden, sodass Institute schneller, intelligenter und präziser handeln können.

Über FacctList, Facctums fortschrittliche Plattform für Listenmanagement und Integration, können Finanzinstitute World-Check On Demand direkt in bestehende Compliance-Arbeitsabläufe einbinden. FacctList unterstützt die Aufnahme, Anreicherung und Verteilung von World-Check-On-Demand-Daten in Echtzeit und gibt sie in mehreren Standardformaten aus, die mit führenden Screening-Engines kompatibel sind. Auf diese Weise können Unternehmen World-Check On Demand schnell und effizient einführen, ohne kostspielige oder komplexe Systemumstellungen vornehmen zu müssen.

Wichtigste Vorteile

Echtzeit- und On-Demand-Zugang: Sofortiges Screening ohne Datenverluste, um Zahlungen in Echtzeit und das Onboarding zu erleichtern.

Verbesserte Reaktionsfähigkeit und Risikosichtbarkeit: Schnellere Bearbeitung von Alarmen, längere Zeitfenster für Abhilfemaßnahmen und tiefgreifende Filterung zur Verbesserung der Entscheidungsprozesse.

Fortgeschrittene Präzision und Screening-Kontrolle: Risikotaxonomien, Provenienz auf Feldebene und transparente Änderungsverfolgung für mehr Vertrauen in die Ergebnisse.

Vereinheitlichtes, strukturiertes Datenmodell: Einheitliches Schema für alle Inhaltstypen, das für eine einfache Integration und künftige Standards wie ISO 20022 und IPR ausgelegt ist.

Niedrigere Betriebskosten und höhere Effizienz: Weniger Fehlalarme, optimierte Arbeitsabläufe, schnelleres Onboarding und eine automatisierbare Architektur.

„Dieses neue Zeitalter von Risiko und Compliance erfordert mehr als nur Daten – es erfordert Erkenntnisse, die in Echtzeit, präzise und vertrauenswürdig sind", sagte Priya Nallan, Leiterin Produktmanagement bei LSEG Risk Intelligence. „Mit World-Check On Demand bieten wir genau das an: wir ermöglichen unseren Kunden, schneller, fundierter und mit Vertrauen zu handeln sowie gleichzeitig die Betriebskosten zu senken."

„Wir sind stolz darauf, mit LSEG an einer Lösung zusammenzuarbeiten, welche die Zukunft der Risikoaufklärung widerspiegelt", fügt KK Gupta, Geschäftsführer von Facctum, hinzu. „Unsere plattformbasierte Architektur ermöglicht die nahtlose Integration der Daten von World-Check On Demand in institutionelle Compliance-Systeme, wodurch Unternehmen ihre Screening-Aktivitäten schneller, präziser und effizienter gestalten können."

Informationen zu FacctumFacctum ist ein innovatives RegTech-Unternehmen, das fortschrittliche Plattformen für die Einhaltung von Finanzkriminalität bereitstellt. Die modulare Plattform ermöglicht Institutionen, die Einhaltung von Vorschriften schnell, umfassend und präzise zu erreichen. Facctum arbeitet mit LSEG zusammen, um Daten- und Automatisierungsfunktionen der nächsten Generation bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie auf Facctum.

Medienkontaktarun.gupta@facctum.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2817352/Facctum_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lseg-und-facctum-kooperieren-bei-der-bereitstellung-von-world-check-on-demand-risikoeinblicke-in-echtzeit-fur-eine-schnellere-welt-302610795.html

12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2228128 12.11.2025 CET/CEST