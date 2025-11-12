EQS-News: Mainz Biomed präsentiert innovative Lösungen zur Krebsfrüherkennung auf der MEDICA 2025

Emittent / Herausgeber: Mainz BioMed N.V. / Schlagwort(e): Konferenz

Mainz Biomed präsentiert innovative Lösungen zur Krebsfrüherkennung auf der MEDICA 2025

BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland – 12. November 2025 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat seine Teilnahme an der MEDICA 2025 bekannt gegeben, einer der weltweit führenden Fachmessen für das Gesundheitswesen, die vom 17. bis 20. November 2025 in Düsseldorf, Deutschland, stattfindet.

Mit über 5.000 Ausstellern aus 70 Ländern und 80.000 erwarteten Besuchern ist die MEDICA eine wegweisende internationale Plattform für Innovation, Kommunikation und Geschäftsentwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik. Die Veranstaltung setzt konsequent Trends für die Zukunft des globalen Gesundheitswesens.

Experten aus dem Gesundheitswesen, Branchenführer sowie politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger nehmen an dem umfangreichen Programm der MEDICA teil – mit hochkarätigen Foren, Konferenzen und Sonderausstellungen. Die Messe bietet eine ideale Gelegenheit, Erkenntnisse auszutauschen, Kooperationen zu eruieren und Beziehungen zu wichtigen Meinungsführern zu vertiefen, die die Zukunft der Krebsprävention und Molekulardiagnostik gestalten.

Mainz Biomed wird sein aktuelles Hauptprodukt, ColoAlert®, einen molekularen stuhlbasierten Screening-Test zur Früherkennung von Darmkrebs, sowie potenzielle zukünftige Diagnoselösungen des Unternehmens für die Krebsfrüherkennung vorstellen. Teilnehmer der Messe sind eingeladen, Mainz Biomed am Gemeinschaftsstand des Landes Rheinland-Pfalz in Halle 3, E92, zu besuchen.

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.comoder folgen Sie unsaufLinkedIn,TwitterundFacebook.

