EQS-News: Neuer Sandvik-Bericht zeigt eine einmalige Gelegenheit auf, Ingenieure für die Bergbauindustrie zu gewinnen

STOCKHOLM, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Die globale Bergbauindustrie sieht sich mit einem wachsenden Mangel an Ingenieuren konfrontiert, doch neue Forschungsergebnisse des Ingenieurunternehmens Sandvik deuten darauf hin, dass diese Herausforderung zu einer der größten Chancen für die Branche werden könnte.

Der Bericht, Die Zukunft der Talente im Bergbau: Was MINT-Absolventen wirklich denken und was die Branche dagegen tun kann zeigt, dass das Bewusstsein für den Bergbau unter jungen Ingenieuren zwar nach wie vor gering ist, viele jedoch offen dafür sind, in diesem Sektor zu arbeiten, sobald sie dessen moderne Realitäten und Rolle bei der Bewältigung der globalen Energiewende verstehen.

Basierend auf einer Umfrage unter 824 MINT-Studierenden und -Absolventen in neun Ländern ergab die Studie, dass fast 40 % der Befragten mit dem Bergbau nicht vertraut sind und ein ähnlicher Anteil dies als Grund dafür angibt, ihn nicht als Karriereweg in Betracht zu ziehen. Die gleiche Umfrage zeigt jedoch auch eine große Chance für Veränderungen: Mehr als 90 % gaben an, dass sie eine Karriere im Bergbau eher in Betracht ziehen würden, wenn sie davon überzeugt wären, dass dieser einen sinnvollen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leistet.

„Die Ergebnisse zeigen eine enorme ungenutzte Chance für unsere Branche auf", sagte Stefan Widing, Präsident und CEO von Sandvik. „Wenn junge Ingenieure verstehen, dass es im Bergbau heute nicht mehr nur um die Gewinnung von Rohstoffen geht, sondern darum, einige der wichtigsten Herausforderungen der Welt mithilfe von Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung anzugehen, sehen sie einen Sektor, in dem sie ihre Fähigkeiten einsetzen können, um wirklich etwas zu bewegen."

Der Bericht hebt auch starke Motivationsfaktoren für neue Absolventen hervor: hohes Gehaltspotenzial, Einsatz modernster Technologien und komplexe technische Herausforderungen. Umgekehrt bleiben Sicherheitsbedenken und die Wahrnehmung negativer Auswirkungen auf die Umwelt wichtige Abschreckungsfaktoren.

Da fast die Hälfte der Beschäftigten im US-Bergbau bis 2029 in den Ruhestand gehen wird und die Zahl der Ingenieurstudenten an vielen Universitäten weltweit zurückgeht, fordert der Bericht eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Hochschulen und politischen Entscheidungsträgern, um durch Bildung, kulturellen Wandel und eine veränderte Wahrnehmung der Branche den Nachwuchs zu sichern.

„Der Bergbau bietet die technische Herausforderung Ihres Lebens", fügte Björn Axelsson, Executive Vice President und Head of HR bei der Sandvik Group, hinzu. „Die Elektrifizierung der Gesellschaft wird durch Mineralien angetrieben, aber sie wird von der nächsten Generation von Köpfen vorangetrieben werden, die mutig genug sind, die Art und Weise, wie wir Bergbau betreiben, zu verändern."

Der vollständige Bericht Die Zukunft der Talente im Bergbau: Was MINT-Absolventen wirklich denken und was die Branche dagegen tun kann ist erhältlich unter www.home.sandvikoder https://www.fastcompany.com/91421263/shaping-the-mine-of-the-future-the-engineering-challenge-of-a-lifetime.

Sandvik Group

Sandvik ist ein globaler Hightech-Maschinenbaukonzern, der Lösungen zur Steigerung der Produktivität, Rentabilität und Nachhaltigkeit für die Fertigungs-, Bergbau- und Infrastrukturindustrie anbietet. Wir sind führend im Bereich der Digitalisierung und konzentrieren uns auf die Optimierung der Prozesse unserer Kunden. Unser weltweit führendes Angebot umfasst Ausrüstung, Werkzeuge, Dienstleistungen und digitale Lösungen für die Bearbeitung, den Bergbau, den Felsaushub und die Gesteinsaufbereitung. 2024 beschäftigte der Konzern rund 41.000 Mitarbeitende und erzielte in mehr als 150 Ländern einen Umsatz von rund 123 Milliarden SEK.

