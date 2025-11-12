EQS-News: Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis



12.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Q3 2025: ElringKlinger mit solidem Quartalsergebnis

Konzernumsatz im dritten Quartal 2025 in einem anhaltend herausfordernden Umfeld bei 395,5 Mio. EUR (Q3 2024: 440,8 Mio. EUR), im bisherigen Jahresverlauf ein organisches Umsatzwachstum von 2,2 %

395,5 Profitabilität robust: bereinigte EBIT-Marge bei 5,4 % (Q3 2024: 5,2 %), bereinigtes EBIT bei 21,2 Mio. EUR (Q3 2024: 23,0 Mio. EUR)

Konzern erzielt einen positiven operativen Free Cashflow von 18,0 Mio. EUR (Q3 2024: -14,1 Mio. EUR)

Umsetzung der Transformationsstrategie SHAPE30 weiterhin voll auf Kurs

Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht. Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds erzielt der Konzern im Berichtszeitraum einen Umsatz von 395,5 Mio. EUR (Q3 2024: 440,8 Mio. EUR). In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die beiden veräußerten Konzerngesellschaften in der Schweiz und den USA im dritten Quartal des Vorjahres noch einen Umsatz von 34,1 Mio. EUR beigesteuert hatten. Bereinigt um diesen Anteil lag der Vergleichswert aus dem Vorjahr bei 406,7 Mio. EUR. Neben den M&A-Effekten wirkten sich Wechselkursentwicklungen bremsend auf den Umsatz aus. Um beide Faktoren bereinigt, verzeichnete der Konzern im dritten Quartal 2025 einen leichten organischen Umsatzrückgang von 2,8 Mio. EUR bzw. 0,6 % und für die ersten neun Monate ein organisches Umsatzplus in Höhe von 29,1 Mio. EUR bzw. 2,2 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Während die Automobilproduktion im bisherigen Jahresverlauf nach Branchendaten weltweit um 3,8 % wuchs, war sie im Kernmarkt Europa mit minus 1,7 % rückläufig.

Thomas Jessulat, Vorstandsvorsitzender des ElringKlinger-Konzerns zu den Ergebnissen: „Mit den Quartalszahlen setzen wir unseren Transformationsweg fort. In einem volatilen, schwierigen Marktumfeld sind wir im bisherigen Jahresverlauf im Umsatz organisch gewachsen und mit einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 % voll auf Kurs, unser Margenziel zu erreichen. Im Zuge unserer Transformationsstrategie SHAPE30 und den daraus abgeleiteten Maßnahmen konnten wir das Konzernprofil weiter schärfen und bereiten den Hochlauf unserer großen Serienaufträge im Bereich der Batterietechnologie vor.“

Unterschiedliche Marktdynamik in den wichtigen Automobilregionen

In den einzelnen Automobilregionen weltweit entwickelte sich der Konzernumsatz heterogen. Während die Erlöse in den Regionen Asien-Pazifik sowie Südamerika & Rest der Welt leicht um 2,9 % bzw. 1,8 % (währungsbereinigt um 7,7 % bzw. 4,8 %) zulegten, waren sie in Nordamerika wie auch in Europa rückläufig. Währungsbereinigt und unter Berücksichtigung der 2024 veräußerten Gesellschaft in der Schweiz war der Umsatz in der Region Europa im berichteten Quartal um 1,0 % rückläufig. In Nordamerika macht sich der insgesamt schwache Trend im Automobilmarkt ebenfalls in Form eines organischen Umsatzrückgangs von 6,8 %, der sowohl Währungseffekte als auch die Veräußerung der US-Gesellschaft berücksichtigt, im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr bemerkbar.

Heterogene Umsatzentwicklung der einzelnen Segmente

Die insgesamt schwache Dynamik der Automobilproduktion vor allem in Europa und Nordamerika zeigt sich auch in der Umsatzentwicklung des Segments Erstausrüstung, welches im dritten Quartal 2025 mit 261,7 Mio. EUR (Q3 2024: 322,9 Mio. EUR) einen Umsatzrückgang von 27,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahresquartal verzeichnet. Dabei ist der Umsatz des Vorjahresvergleichsquartals um 34,1 Mio. EUR berichtigt, den die beiden inzwischen veräußerten Gesellschaften beitrugen. Insgesamt erzielte ElringKlinger in den ersten neun Monaten in diesem Segment Umsatzerlöse von 820,4 Mio. EUR (9M 2024: 990,6 Mio. EUR bzw. 867,8 Mio. EUR ohne die Umsätze der beiden veräußerten Gesellschaften).

Erneut ein zweistelliges Umsatzplus erwirtschaftete das Ersatzteilsegment mit Erlösen von 96,1 Mio. EUR (Q3 2024: 84,9 Mio. EUR). Zu dem Wachstum um 11,2 Mio. EUR bzw. 13,2 % trugen auch in diesem Berichtsquartal alle wesentlichen Vertriebsregionen bei, insbesondere jedoch die Regionen Deutschland und Südamerika. Das branchenübergreifend breit aufgestellte Segment Kunststofftechnik wächst ebenfalls deutlich und verbucht Umsatzerlöse in Höhe von 37,4 Mio. EUR (Q3 2024: 32,8 Mio. EUR).

Transformationsstrategie SHAPE30 in der erfolgreichen Umsetzung

In einem sich dynamisch verändernden und schwierigen Umfeld sowie einer weltweit heterogenen Marktentwicklung im dritten Quartal 2025 setzt der Konzern seinen Transformationsweg fort. Daraus abgeleitete Maßnahmen haben das Ziel, die Effizienz im Konzern zu erhöhen. In diesem Zusammenhang hat der Konzern sein globales Standortnetzwerk konsolidiert und die Aktivitäten am Standort Thale beendet. Auch drei weitere Standorte wird der Konzern schließen. Ebenso wurden unprofitable Produktgruppen wie das Systemgeschäft bei elektrischen Antriebseinheiten eingestellt. Hauptsächlich aufgrund von Wertminderungen im Zuge der Veräußerungen zweier Konzerngesellschaften resultierten zum Ende des dritten Quartals 2024 negative Sondereffekte in Höhe von 58 Mio. EUR.

Im laufenden Jahr schlugen sich aus weiteren SHAPE30-Maßnahmen sowie aus einer Kundeninsolvenz belastende Sondereffekte in Höhe von 35,1 Mio. EUR nieder. Diese Summe beinhaltet auch Sonderaufwendungen aus dem Effizienzprogramm STREAMLINE, das der Konzern im zweiten Quartal 2025 eingeführt hat, um die Personalkosten im Konzern zu reduzieren.

Profitabilität auf stabilem Niveau: Bereinigte EBIT-Marge bei 5,4 %

Das bereinigte EBIT, das auch Einmaleffekte aus SHAPE30-Maßnahmen berücksichtigt, belief sich im dritten Quartal 2025 auf 21,2 Mio. EUR (Q3 2024: 23,0 Mio. EUR), was einer leichten Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf 5,4% (Q3 2024: 5,2%) entspricht. Im bisherigen Jahresverlauf erzielte der Konzern ein bereinigtes EBIT von 65,9 Mio. EUR (9M 2024: 69,5 Mio. EUR), was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 % (9M 2024: 5,1 %) entspricht. Sowohl auf Quartals- als auch auf Neunmonatsebene zeigt sich somit, dass die Effizienzmaßnahmen des Konzerns im Rahmen von SHAPE30 bereits greifen und sich die operative Ertragskraft des Konzerns positiv entwickelt. Mit dieser Performance ist der Konzern voll auf Kurs, sein Margenziel für das Gesamtjahr von rund 5% des Konzernumsatzes zu erreichen.

Da im Vorjahr im dritten Quartal nicht-zahlungswirksame Wertminderungen im Zuge der Veräußerung zweier Konzerngesellschaften verbucht wurden, bewegte sich das berichtete EBIT im dritten Quartal 2025 mit 4,5 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahresniveau von minus 35,2 Mio. EUR. Auch für den Zeitraum von Januar bis September 2025 hat sich das berichtete EBIT mit 30,8 Mio. EUR (9M 2024: 11,0 Mio. EUR) spürbar gegenüber dem Vorjahr verbessert. Insgesamt lag auch das Ergebnis je Aktie für den bisherigen Jahresverlauf mit minus 0,16 EUR (9M 2024: -0,52 EUR) bzw. im dritten Quartal 2025 mit minus 0,07 EUR (Q3 2024: -0,89 EUR) deutlich über den jeweiligen Vorjahreswerten. Ohne Sonderaufwendungen hätte der Wert im Berichtsquartal bei 0,25 EUR (Q3 2024: 0,03 EUR) bzw. 0,51 EUR (9M 2024: 0,40 EUR) gelegen.

Investitionen in Sachanlagen steigen erwartungsgemäß im Zuge der Wachstumsvorbereitung

Investitionen bleiben für den Konzern im dritten Quartal eine wichtige Voraussetzung für den erfolgreichen Serienhochlauf im E-Mobility-Bereich. Dementsprechend beliefen sich die Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen im dritten Quartal 2025 auf 27,8 Mio. EUR (Q3 2024: 18,6 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten auf 99,0 Mio. EUR (9M 2024: 58,2 Mio. EUR). Das entspricht einer Quote (vom Umsatz) für Januar bis September 2025 von 8,1 % (9M 2024: 4,3 %) und für das dritte Quartal von 7,0 % (Q3 2024: 4,2 %).

Positiver operativer Free Cashflow im dritten Quartal

Zum 30. September 2025 ergab sich ein Net Working Capital (NWC) von 389,1 Mio. EUR (30.09.2024: 503,2 Mio. EUR). Im dritten Quartal 2025 sank es im Zuge des weiteren Hochlaufs gegenüber dem Vorquartal um 28,3 Mio. EUR und deutlich gegenüber dem Vorjahresquartalsstichtag von 503,2 Mio. EUR. Zum Berichtsstichtag 30.09.2025 errechnet sich somit eine NWC-Quote im Verhältnis zum Konzernumsatz in Höhe von 23,7 % (30.09.2024: 28,1 %), was einer Verbesserung um 4,4 Prozentpunkte entspricht.

Insgesamt entwickelte sich der operative Free Cashflow im dritten Quartal 2025 deutlich positiv mit 18,0 Mio. EUR (Q3 2024: -14,1 Mio. EUR). Betrachtet man jedoch die ersten neun Monate, so beläuft sich aufgrund des hohen Mittelabflusses im ersten Quartal 2025 der operative Free Cashflow auf minus 78,6 Mio. EUR (9M 2024: 24,2 Mio. EUR).

Wie erwartet erhöhten sich im Zusammenhang mit den Investitionen im Geschäftsbereich E-Mobility in Vorbereitung der Wachstumsphase die Nettofinanzverbindlichkeiten, welche zum 30. September 2025 bei 388,8 Mio. EUR (30.09.2024: 349,6 Mio. EUR) lagen. Der Nettoverschuldungsgrad erhöhte sich zum 30. September 2025 auf 2,2 (30.09.2024: 1,7).

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Die Rahmenbedingungen bleiben geopolitisch, makroökonomisch und branchenspezifisch herausfordernd. Aktuelle Schätzungen des Branchendatendienstleisters S&P Global Mobility gehen für das laufende Geschäftsjahr von um 2,0 % steigenden Produktionszahlen weltweit aus, die vor allem durch die Regionen Asien-Pazifik sowie Südamerika und Rest der Welt getrieben werden. Für Europa und Nordamerika wird hingegen für 2025 ein rückläufiger Markt prognostiziert.

Vor dem Hintergrund dieser herausfordernden Rahmenbedingungen sowie auf Basis der Neun-Monats-Ergebnisse bestätigt ElringKlinger seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2025. Der Konzern geht dementsprechend weiterhin davon aus, ein Umsatzniveau zu erzielen, das organisch in etwa dem Vorjahr entspricht. Für die bereinigte EBIT-Marge rechnet ElringKlinger weiterhin mit einem Wert von rund 5 %. Ferner erwartet der Konzern weiterhin einen operativen Free Cashflow von rund 1 bis 3 % des Konzernumsatzes sowie einen bereinigten ROCE von rund 6 %. Auch die Erwartungen für die weiteren Kennzahlen 2025 werden, wie im Ausblick des Geschäftsberichts 2024 dargelegt, bestätigt.

Kennzahlen zum 3. Quartal und die ersten neun Monate 2025

in Mio. EUR 9M 2025 9M 2024 ∆ abs. ∆ rel. Q3 2025* Q3 2024 ∆ abs. ∆ rel. Auftragseingang 1.179,7 1.230,0◊ -50,3 -4,1 % 467,2 460,2◊ 7,0 1,5 % Auftragsbestand 1.111,5 1.154,0◊ -42,5 -3,7 % 1.111,5 1.154,0◊ -20,7 -1,8 % Umsatz 1.226,9 1.351,1 -124,2 -9,2 % 395,5 440,8 -45,3 -10,3 % davon Währungseffekte -30,5 -2,3 % -8,5 -1,9 % davon M&A-Aktivitäten -122,8 -9,1 % -34,1 -7,7 % davon organisch +29,1 +2,2 % -2,8 -0,6 % EBITDA 102,8 151,7 -48,9 -32,2 % 25,1 51,2 -26,1 -51,0 % Bereinigtes EBIT 65,9 69,5 -3,6 -5,2 % 21,2 23,0 -1,9 -8,2 % Bereinigte EBIT-Marge (in %) 5,4 5,1 0,3 PP - 5,4 5,2 0,2 PP - Periodenergebnis

(nach Minderheiten) -15,7 -36,9 21,2 -57,4% -7,0 -56,2 49,2 -87,5 % Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,16 -0,52 0,36 -69,2 % -0,07 -0,89 0,82 -92,1% Investitionen in Sachanlagen 99,0 58,2 +40,8 +70,1 % 27,8 18,6 +9,2 +49,5 % Operativer Free Cashflow -78,6 -24,4 -54,2 ->100 % 18,0 -14,1 +32,1 ->100 % Net Working Capital (NWC) 389,1 503,2 -114,1 -22,7 % NWC-Quote (in %) 23,7 28,1 -4,4 PP - Eigenkapitalquote (in %) 34,8 44,0 -9,2 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 388,8 349,6 +39,2 +11,2 % Nettoverschuldungsgrad# 2,2 1,7 +0,5 29,4 % Mitarbeitende (per 30. Juni) 8.736 9.589 -853 -8,9 %

* Beim Jahresvergleich ist zu berücksichtigen, dass Ende 2024 die beiden Konzerngesellschaften in Buford, GA (USA) und Sevelen (CH) veräußert wurden.

◊ Wert um die beiden veräußerten Konzerngesellschaften bereinigt

# Berechnet als Quotient aus Nettofinanzverbindlichkeiten und EBITDA (Net Debt/EBITDA)

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebsarten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 9.000 #transformationpioneers an über 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com