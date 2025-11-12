IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X und Hockey Canada werden Partner, um den kanadischen Sport nachhaltiger zu gestalten

IRW-PRESS: Karbon-X Corp: Karbon-X und Hockey Canada werden Partner, um den kanadischen Sport nachhaltiger zu gestalten

Das kanadische Unternehmen für Klimalösungen bündelt seine Kräfte mit Hockey Canada, um bei nationalen Turnieren und Gemeinschaftsprogrammen einen messbaren Effekt in puncto Nachhaltigkeit zu erzielen.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 12. November 2025 / Im Anschluss an eine von Hockey Canada Anfang dieser Woche veröffentlichte Mitteilung kann Karbon-X Corp. (OTCQX: KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen) nun mit Stolz seine neue Partnerschaft mit Hockey Canada bestätigen. Das Unternehmen wird damit offizieller Nachhaltigkeitspartner (Official Sustainability Partner) der Organisation und setzt mit verifizierten Nachhaltigkeitsinitiativen weitere Maßstäbe in einer der meistgefeierten Sportdisziplinen der Nation.

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft werden verifizierte, messbare Nachhaltigkeitsprogramme in die nationalen Turniere und Basisregistrierungen von Hockey Canada integriert, womit sowohl Spieler als auch Fans und Gemeinden im ganzen Land die Möglichkeit haben, sich an sinnvollen Umweltinitiativen zu beteiligen. Gemeinsam verbinden die beiden Organisationen Nationalstolz mit Umweltbewusstsein und zeigen, dass jedes Spiel einen positiven Einfluss haben kann.

Im Rahmen der Partnerschaft werden ausgewählte Veranstaltungstickets mit einem von Karbon-X ermöglichten Nachhaltigkeitsbeitrag sowie einem optionalen Beitrag innerhalb der Basisregistrierungsprogramme ausgestattet. Diese Beiträge unterstützen geprüfte, in Kanada umgesetzte Klimaprojekte, die messbare Vorteile für die Umwelt und die Kommunen im ganzen Land schaffen.

Eishockey ist als Teil der kanadischen Identität mehr als nur ein Sport und schafft Gemeinschaft, Engagement und Verbundenheit, so Matt Kauffman, Executive Vice President of Sports and Entertainment bei Karbon-X. Indem wir den Nachhaltigkeitsgedanken in Kanadas Nationalsport einführen, zeigen wir, wie Zweck und Leistung zusammenwirken können, um messbare Fortschritte sowohl auf dem Eis als auch abseits davon zu erzielen.

Karbon-X wird uns bei unseren Bemühungen, nachhaltigere Veranstaltungen auszurichten, maßgeblich unterstützen und das Bewusstsein für unsere gemeinsamen Nachhaltigkeitsbemühungen schärfen, erklärt Dean McIntosh, SVP, Revenue, Fan Experience and Community Impact bei Hockey Canada.

Anfang dieses Monats wurde Hockey Canada vom Council of Responsible Sport mit der Gold-Zertifizierung ausgezeichnet - in Anerkennung der IIHF-Junioren-Weltmeisterschaft 2025, die als erste Eishockeyveranstaltung in Nordamerika diese Auszeichnung erhielt. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Führungsrolle des Sports im Bereich Nachhaltigkeit.

Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein im immer größer werdenden Sport- und Unterhaltungsportfolio von Karbon-X, der die Rolle des Unternehmens als Anbieter verifizierter Nachhaltigkeitslösungen mit großer Wirkung und in großem Maßstab einmal mehr unter Beweis stellt.

Die finanziellen Rahmenbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Die Partnerschaft zielt in erster Linie darauf ab, den Einsatz für die Umwelt und die Sensibilisierung für Umweltbelange durch geprüfte kanadische Initiativen zu fördern.

Die Partnerschaft bekräftigt die immer wichtiger werdende Rolle von Karbon-X als vertrauenswürdiger Nachhaltigkeitspartner führender Organisationen, die sich für Umweltinnovationen und für das Fan-Engagement in verschiedenen Branchen einsetzt.

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein kanadisches, vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Emissionsausgleichs- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen auf den Märkten für den rechtlich vorgeschriebenen und freiwilligen Emissionsausgleich anbietet. Von der Projektentwicklung und Überprüfung bis hin zur Ausgabe von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb - Karbon-X gewährleistet Transparenz und messbare Umweltauswirkungen in jeder Phase. Durch strategische Partnerschaften in verschiedenen Branchen - von Energie bis Sport - definiert Karbon-X neu, wie Nachhaltigkeit Wert schafft. Weitere Informationen finden Sie unter karbon-x.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen zu erwarteten Ergebnissen von Partnerschaften, Nachhaltigkeitsinitiativen und Zukunftsplänen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Medienkontakt

Emma Caputo

VP of Marketing

ec@karbon-x.com

Karbon-X

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

