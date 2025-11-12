W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Medios AG - von Montega AG

12.11.2025 / 17:19 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Medios AG

     Unternehmen:               Medios AG
     ISIN:                      DE000A1MMCC8

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      12.11.2025
     Kursziel:                  24,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Solide Entwicklung in Q3 - Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt

Die Medios AG hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt
und am Mittag einen Conference Call abgehalten. Insgesamt fielen die
Q3-Ergebnisse beim Umsatz besser aus, als von uns und dem Markt erwartet,
und lagen beim adj. EBITDA im Rahmen der Erwartungen. Die Prognose für das
Geschäftsjahr wurde bestätigt, was insgesamt unsere positive Sicht auf den
Investment Case bestärkt.

[Tabelle]

Während der Umsatz im Segment Patientenindividuelle Therapien in Q3 mit
einem Plus von 3,3% YoY im Rahmen unserer Erwartungen lag, übertraf das
Wachstum im Bereich Arzneimittelversorgung sowie im International Business
(Ceban) mit 8,9% bzw. 20,3% unsere Prognosen deutlich und erklärt damit die
positive Umsatzabweichung. Auch wenn im Bereich International Business ein
Sondereffekt von 2,1 Mio. EUR durch den Verkauf der Celinda Benelux
enthalten ist, stimmt uns die erneut starke organische Wachstumsrate von
rund 15% positiv. Diese liegt deutlich über unserer aktuellen
mittelfristigen Wachstumserwartung von rund 6-7%.

Aufgrund einer unserer Einschätzung nach im Wesentlichen aus
Produktmixeffekten resultierenden unterproportionalen Entwicklung des
Rohertrags im Bereich Arzneimittelversorgung sowie eines überproportionalen
Anstiegs der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kam es zu einem leichten
Rückgang des adj. EBITDA gegenüber dem Vorjahreswert, was wir in unserer
Prognose allerdings berücksichtigt hatten. Durch gegenüber dem Vorjahreswert
geringere Einmalkosten stieg das berichtete EBITDA in Q3 dennoch um 10% yoy
leicht überproportional auf 21,5 Mio. EUR an.

In der Berichterstattung und im anschließenden Earnings Call hat das
Unternehmen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Diese
sieht einen Umsatz von rund 2 Mrd. EUR sowie ein adj. EBITDA von etwa 96
Mio. EUR vor. Mit Blick auf das adj. EBITDA von 70,4 Mio. EUR nach neun
Monaten sowie einer zu erwartenden Normalisierung der Marge im
Arzneimittelgeschäft und dem überproportionalen Wachstum des deutlich
ertragsstärkeren International Business halten wir diese Prognose für
realistisch. Wir fühlen uns mit unserer Ergebnisprognose insgesamt wohl,
haben jedoch die Umsatzerwartung aufgrund der besser als erwarteten
Entwicklung in Q3 leicht angehoben.

Fazit: Insgesamt sehen wir unseren Investment Case durch die solide
Entwicklung im dritten Quartal bestätigt, die auf einer sukzessiven
Verbesserung der Profitabilität und des Cashflows in den kommenden Quartalen
beruht. Letzterer schlug in Q3 mit sehr erfreulichen 27,4 Mio. EUR ebenfalls
positiv zu Buche. Sollte sich die gute Umsatzdynamik im internationalen
Geschäft fortsetzen, sehen wir Potenzial, unsere diesbezüglichen Annahmen
nochmals zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere
Kaufempfehlung und unser Kursziel.



---------------------------------------------------------------------------

