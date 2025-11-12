Original-Research: Medios AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Medios AG - von Montega AG 12.11.2025 / 17:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Medios AG Unternehmen: Medios AG ISIN: DE000A1MMCC8 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.11.2025 Kursziel: 24,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Solide Entwicklung in Q3 - Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt Die Medios AG hat gestern die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt und am Mittag einen Conference Call abgehalten. Insgesamt fielen die Q3-Ergebnisse beim Umsatz besser aus, als von uns und dem Markt erwartet, und lagen beim adj. EBITDA im Rahmen der Erwartungen. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bestätigt, was insgesamt unsere positive Sicht auf den Investment Case bestärkt. [Tabelle] Während der Umsatz im Segment Patientenindividuelle Therapien in Q3 mit einem Plus von 3,3% YoY im Rahmen unserer Erwartungen lag, übertraf das Wachstum im Bereich Arzneimittelversorgung sowie im International Business (Ceban) mit 8,9% bzw. 20,3% unsere Prognosen deutlich und erklärt damit die positive Umsatzabweichung. Auch wenn im Bereich International Business ein Sondereffekt von 2,1 Mio. EUR durch den Verkauf der Celinda Benelux enthalten ist, stimmt uns die erneut starke organische Wachstumsrate von rund 15% positiv. Diese liegt deutlich über unserer aktuellen mittelfristigen Wachstumserwartung von rund 6-7%. Aufgrund einer unserer Einschätzung nach im Wesentlichen aus Produktmixeffekten resultierenden unterproportionalen Entwicklung des Rohertrags im Bereich Arzneimittelversorgung sowie eines überproportionalen Anstiegs der sonstigen betrieblichen Aufwendungen kam es zu einem leichten Rückgang des adj. EBITDA gegenüber dem Vorjahreswert, was wir in unserer Prognose allerdings berücksichtigt hatten. Durch gegenüber dem Vorjahreswert geringere Einmalkosten stieg das berichtete EBITDA in Q3 dennoch um 10% yoy leicht überproportional auf 21,5 Mio. EUR an. In der Berichterstattung und im anschließenden Earnings Call hat das Unternehmen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Diese sieht einen Umsatz von rund 2 Mrd. EUR sowie ein adj. EBITDA von etwa 96 Mio. EUR vor. Mit Blick auf das adj. EBITDA von 70,4 Mio. EUR nach neun Monaten sowie einer zu erwartenden Normalisierung der Marge im Arzneimittelgeschäft und dem überproportionalen Wachstum des deutlich ertragsstärkeren International Business halten wir diese Prognose für realistisch. Wir fühlen uns mit unserer Ergebnisprognose insgesamt wohl, haben jedoch die Umsatzerwartung aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung in Q3 leicht angehoben. Fazit: Insgesamt sehen wir unseren Investment Case durch die solide Entwicklung im dritten Quartal bestätigt, die auf einer sukzessiven Verbesserung der Profitabilität und des Cashflows in den kommenden Quartalen beruht. Letzterer schlug in Q3 mit sehr erfreulichen 27,4 Mio. EUR ebenfalls positiv zu Buche. Sollte sich die gute Umsatzdynamik im internationalen Geschäft fortsetzen, sehen wir Potenzial, unsere diesbezüglichen Annahmen nochmals zu erhöhen. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel. 