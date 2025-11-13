Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise auch 2025 eines der innovativsten Unternehmen der Schweizer Versicherungsbranche



13.11.2025 / 09:00 CET/CEST





Basel, 13. November 2025. Baloise erhält für das Projekt «AI Concierge» den 1. Preis im Rahmen des Swiss Insurance Innovation Award. Der Innovationspreis wird vom digitalen Fachmedium «HZ Insurance» in Zusammenarbeit mit einer renommierten Expertenjury verliehen und würdigt herausragende Projekte der Schweizerischen Versicherungswirtschaft.

Anlässlich des gestern verliehenen Swiss Insurance Innovation Award wurde Baloise mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Damit bestätigen wir auch 2025 unsere Rolle als eines der innovativsten Schweizer Versicherungsunternehmen. Gekürt wurde das Projekt «AI Concierge». «Es erfüllt mich mit Stolz und grosser Freude, dass die Leistung und der Ideenreichtum unserer Mitarbeitenden auch 2025 gewürdigt werden – und Baloise seine Position als innovatives Unternehmen in der Schweizer Versicherungs- und Finanzbranche behauptet», so Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz.

Baloise AI Concierge: Mit Hilfe von generativer KI zur personalisierten Versicherungspolice



Mit dem AI Concierge bringt Baloise eine richtungsweisende KI-Lösung in den Versicherungsvertrieb. Das Tool analysiert Fremdverträge in Echtzeit und erstellt automatisch eine individuell passende Gegenofferte, die direkt abgeschlossen werden kann. Dadurch sparen Finanzpartnerinnen und Finanzpartner wertvolle Zeit und bieten ihren Kundinnen und Kunden während des Gesprächs eine marktgerechte, personalisierte Police. Der AI Concierge ist derzeit im Bereich Motorfahrzeugversicherung im Einsatz und wird in naher Zukunft auch auf andere Produkte ausgeweitet. «Der AI Concierge bringt KI direkt in den Beratungsmoment und unterstützt unsere Mitarbeitenden dabei, Kundinnen und Kunden noch gezielter zu begleiten. Wir freuen uns sehr, dass diese Initiative Anerkennung findet», so Matthias Rüfenacht, Projektleiter AI Concierge bei Baloise.

Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit über 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2024 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.6 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

