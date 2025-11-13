EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.11.2025 / 11:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Sprache:Deutsch
Unternehmen:grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet:www.grenke.de
2229328 13.11.2025 CET/CEST

GRENKE

