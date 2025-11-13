EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.11.2025 / 11:12 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: grenke AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Internet: www.grenke.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229328 13.11.2025 CET/CEST