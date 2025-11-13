EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Dennis Lentz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.11.2025 / 08:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dennis Nachname(n): Lentz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Heidelberg Materials AG

b) LEI

LZ2C6E0W5W7LQMX5ZI37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006047004

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 207,0446 EUR 67.289,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 207,0446 EUR 67.289,50 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate Exchange MIC: TGAT

