EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
17.11.2025 / 07:56 CET/CEST
Im Zeitraum vom 10.November 2025 bis einschließlich 14.November 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|Gesamtzahl
der erworbenen Aktien
|Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes
Volumen (€)
|Handelsplatz
|10.11.2025
|−
|−
|−
|−
|11.11.2025
|−
|−
|−
|−
|12.11.2025
|−
|−
|−
|−
|13.11.2025
|−
|−
|−
|−
|14.11.2025
|−
|−
|−
|−
|Gesamt
|-
|-
|-
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
