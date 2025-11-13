EQS-News: JIC stellt fünf wissenschaftlich orientierte Start-ups vor, die Innovation aus Brünn neu definieren

EQS-News: JIC / Schlagwort(e): Produkteinführung

JIC stellt fünf wissenschaftlich orientierte Start-ups vor, die Innovation aus Brünn neu definieren



13.11.2025 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BRNO, Tschechische Republik, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der diesjährigen Velvet Innovation Conference, die von der Innovationsagentur JIC organisiert wurde, zeigten fünf aufstrebende Projekte von ACTOSens, Citymind, Lightly, EpiQ und Veriteus, wie das Deep-Tech-Ökosystem der Region Brünn Spitzenforschung in globale Wirkung umsetzt.

JIC spielt eine wichtige Rolle dabei, Gründern in der Frühphase dabei zu helfen, eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu schlagen und Laborergebnisse in skalierbare Unternehmen umzuwandeln, die sich globalen Herausforderungen stellen.

ACTOSens ist ein Biotech-Unternehmen in der Frühphase, das die Diagnose sexuell übertragbarer Infektionen neu definiert. Aufbauend auf Forschungen der Masaryk-Universität entwickelt es eine elektrochemische Plattform für schnelle, zuverlässige Urintests außerhalb des Labors. Sein kompaktes Analysegerät bietet Laborgenauigkeit und Datenschutz und macht so fortschrittliche Diagnostik für alle zugänglich.

Citymind befasst sich mit den Herausforderungen der höheren Bildung im Zeitalter der KI. Sein neues Projekt, AI Campus, bietet Universitäten ein intelligentes Betriebssystem, das Verwaltung und Lernen in ein personalisiertes digitales Ökosystem verwandelt. Das System stellt den Studierenden KI-Mentoren zur Verfügung, automatisiert bis zu 80 % der Routineaufgaben und bietet prädiktive Analysen zur akademischen Optimierung. Das erste Pilotprojekt läuft an der Mendel-Universität in Brünn.

Lightly ist ein Deep-Tech-Startup, das Catcher entwickelt, ein tragbares forensisches Gerät, das die Erkennung von Drogen in verwertbare Informationen umwandelt. Es ermöglicht Strafverfolgungsbehörden, tödliche Drogen wie Fentanyl innerhalb von Minuten zu identifizieren, Ergebnisse zu verknüpfen, Lieferketten zurückzuverfolgen und eine globale Datenbank mit chemischen „Fingerabdrücken" aufzubauen, um Handelsnetzwerke proaktiv zu zerschlagen.

EpiQ, der von SmartVision entwickelt wurde, ist ein visueller KI-Assistent, der die Interaktion von Menschen mit Technologie neu definiert. Durch die Kombination von Augmented Reality und Computer Vision verwandelt er komplexe Handbücher in intuitive, interaktive visuelle Anleitungen. EpiQ digitalisiert menschliche Arbeit, anstatt sie zu ersetzen, und macht industrielle Abläufe einfacher, sicherer und effizienter.

Veriteus schließlich ist ein wissenschaftlich orientiertes KI-Unternehmen, das ein multimodales Betrugserkennungssystem entwickelt, welches Sprach-, Video- und Verhaltensdaten analysiert, um Stress und Täuschungen in Echtzeit zu erkennen. Es wurde für den Finanz- und Sicherheitsbereich entwickelt und hilft Unternehmen, Manipulationen zu verhindern und eine verantwortungsvolle Entscheidungsfindung sicherzustellen.

Die Velvet Innovation Conference 2025 brachte Hunderte von Innovatoren, Investoren und Forschern zusammen, um zu erörtern, was es bedeutet, mutig im Bereich Innovation zu handeln. Die Auswahl der vorgestellten Start-ups verdeutlicht, wie Brünn sich weiterhin zu einem der dynamischsten Zentren für Deep-Tech-Unternehmertum in Europa entwickelt.

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jic-stellt-funf-wissenschaftlich-orientierte-start-ups-vor-die-innovation-aus-brunn-neu-definieren-302611456.html

13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2229458 13.11.2025 CET/CEST