EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten 3 Quartale 2025

MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten 3 Quartale 2025



Umsatzzahlen im Plan und leicht über Vorjahr

Leichte Steigerung der Konzerneigenkapitalquote

Neuer Standort in den USA erfolgreich gestartet

Die MS Industrie Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten 2025 einen konsolidierten Umsatz von rund EUR 111,3 Mio. und lag damit leicht über dem bereinigten Vorjahreswert aus fortgeführten Geschäftsbereichen sowie im Plan. Das kumulierte EBITDA belief sich auf rund EUR 5,4 Mio. (Vj. bereinigt EUR 5,5 Mio.). Im dritten Quartal stieg das EBITDA deutlich auf rund EUR 1,2 Mio. (Vj. bereinigt EUR 0,3 Mio.) bei einem Umsatz von rund EUR 36,1 Mio. (Vj. EUR 32,5 Mio.). Das EBIT lag im 3. Quartal bei EUR -0,3 Mio. (Vj. bereinigt EUR -1,5 Mio.) und das Ergebnis nach Steuern bei EUR -0,9 Mio. (Vj. bereinigt EUR -2,1 Mio.). Für die ersten drei Quartale ergibt sich ein Ergebnis nach Steuern von EUR -2,3 Mio. (Vj. bereinigt EUR -1,3 Mio.).

Zum 30. September 2025 beliefen sich die liquiden Mittel auf EUR 0,7 Mio. (Vj. EUR 2,3 Mio.). Der Finanzmittelfonds lag bei EUR -6,5 Mio. (Vj. EUR -4,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich leicht auf 44,3% (Vj. 44,0%), das Konzerneigenkapital lag bei EUR 58,4 Mio. (Vj. EUR 60,5 Mio.).

„Für das Geschäftsjahr 2025 wird – ohne das Segment MS Ultrasonic und ohne derzeit nicht absehbare geopolitische Effekte – ein industrieller Konzernumsatz von rund 145 bis 150 Mio. Euro erwartet. Der Bereich Defence wird künftig eine stärkere Rolle einnehmen. Zudem zeigen die Investitionen in die USA bereits erste Erfolge, insbesondere durch eine breitere Aufstellung in unterschiedlichsten Industriesektoren, und der wesentliche Teil der einmaligen Anlaufkosten von insgesamt rund 1,5 Mio. Euro wird Ende 2025 verkraftet sein“

, erklärt Dr. Andreas Aufschnaiter, Vorstand der MS Industrie AG.

Armin Distel, Vorstand der MS Industrie AG, ergänzt:

„MS hat im 3. Quartal erste Aufträge aus neuen Branchen gewonnen. Die Erschließung erfolgt über die neu aufgebaute Business-Development-Einheit. Bestehende Kapazitäten ermöglichen Wachstum ohne zusätzliche Investitionen, unterstützt durch eine hochautomatisierte Fertigung mit durchgängiger Prozesssicherheit.“

Die ausführliche freiwillige Quartalsmitteilung ist unter der Rubrik

https://www.ms-industrie.de/investor-relations/ad-hoc-corporate-news/

abrufbar.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der

hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage

(„

MS XTEC

“: Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer –

seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen

– Kapitalbeteiligung in der

Ultraschalltechnik

(„MS Ultrasonic“: Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der

MS XTEC

zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2026 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).

Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

Hinweise:

Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.

