IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate begrüßt die Investition der kanadischen Regierung in den Bau einer zweiten Anlegestelle im Hafen Saguenay

SAGUENAY, Québec - 13. November 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) begrüßt die Bekanntmachung von Joël Lightbound, dem kanadischen Minister of Government Transformation, Public Works and Procurement, 57,6 Millionen $ in den Bau einer zweiten Anlegestelle im Hafen Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec zu investieren.

Die zweite Anlegestelle im Hafen Saguenay soll direkt neben der von First Phosphate geplanten Phosphorsäureanlage errichtet werden und wird für den Transport der zukünftigen Phosphatkonzentrat-, Phosphorsäure- und Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Produkte des Unternehmens an nordamerikanische, europäische und andere internationale Standorte sehr förderlich sein.

Die Ankündigung der Investition durch die kanadische Regierung schließt an den jüngsten Besuch des Hafens Saguenay durch Tim Hodgson, den kanadischen Minister of Energy and Natural Resources, am 4. Oktober 2025 an.

Armand MacKenzie, President von First Phosphate, sagt dazu: Diese geplante Investition der kanadischen Regierung ist eine äußerst willkommene Entwicklung, die das Wirtschaftswachstum in der Region Saguenay-Lac-St-Jean fördern und zur Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in der Region führen wird. Vor allem aber wird sie die Vermarktung der Rohstoffe der Region erleichtern, insbesondere aus den Mineralkonzessionsgebieten von First Phosphate, die dringend nötig sind, um die Lieferkette für LFP-Batterien wieder ins Land zurückzuholen.

First Phosphate gab vor kurzem bekannt, dass es mit dem Hafen Saguenay eine Optionsvereinbarung (die Vereinbarung) über die Verpachtung einer Industriefläche unterzeichnet hat. Die Vereinbarung bezieht sich auf eine Industriefläche, auf der das Unternehmen die Errichtung einer Phosphorsäureanlage plant. Der Betrieb basiert auf einer von der belgischen Firma Prayon SA entwickelten modernen und umweltfreundlichen Technologie. Der Bau soll vom international tätigen italienischen Ingenieursbüro Ballestra S.p.A. realisiert werden. Die besagte Industriefläche im Hafen Saguenay bietet eine wettbewerbsfähige Position mit folgenden strategischen Vorteilen:

- Direkter Zugang per Bahn und Schiff zu den nordamerikanischen und internationalen Märkten, insbesondere zu den europäischen Abnehmern des Unternehmens;

- Zugang zu großen industriellen Infrastruktur- und Versorgungseinrichtungen und Erweiterungsflächen; und

- Eine mögliche vertikale Eingliederung zwischen der vorgelagerten Phosphorsäureproduktion und der nachgelagerten Produktion von Werkstoffen für LFP-Batterien

Die Vereinbarung wurde am 18. Juli 2025 in Montreal in den Geschäftsräumen der Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) und in Saguenay am Hafen Saguenay unterzeichnet.

Erst vor kurzem hat First Phosphate Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Mineralien nordamerikanischen Ursprungs hergestellt:

https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche von First Phosphate, etwa 70 km Autofahrt vom Hafen Saguenay entfernt, gewonnen wurde.

Die kritischen Minerale und Zwischenprodukte für solche LFP-Batteriezellen würden schlussendlich vom Hafen Saguenay aus an Abnehmer in Europa und Nordamerika verschifft werden.

Über First Phosphate

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein auf die Rohstofferschließung und umweltfreundliche Technologien spezialisiertes Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Rechenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec, ist eine der seltenen magmatischen Phosphatlagerstätten Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

