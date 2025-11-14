EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
14.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Leon
|Nachname(n):
|Sander
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Geschäftsführender Direktor & Mitglied des Verwaltungsrats
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|029 Group SE
b) LEI
|894500HTWHCWL0NSS150
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2LQ2D0
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
|Geschäft eines Vermögensverwalters
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|31,20 EUR
|4.586,40 EUR
|31,20 EUR
|1.560,00 EUR
|30,40 EUR
|6.140,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|30,79 EUR
|12.287,20 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.11.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|029 Group SE
|Kurfürstendamm 14
|10179 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.029-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101824 14.11.2025 CET/CEST