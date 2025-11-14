W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: 029 Group SE: Leon Sander, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.11.2025 / 18:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Leon
Nachname(n):Sander

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor & Mitglied des Verwaltungsrats

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

029 Group SE

b) LEI

894500HTWHCWL0NSS150 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2LQ2D0

b) Art des Geschäfts

Verkauf
Geschäft eines Vermögensverwalters

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
31,20 EUR4.586,40 EUR
31,20 EUR1.560,00 EUR
30,40 EUR6.140,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
30,79 EUR12.287,20 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:029 Group SE
Kurfürstendamm 14
10179 Berlin
Deutschland
Internet:www.029-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101824 14.11.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
029 Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden