Finanzkonzern W&W bestätigt Jahresziele

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Die Jahresprognose wurde bestätigt, wie aus dem am Freitag im baden-württembergischen Kornwestheim vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Demnach soll der Konzernüberschuss 2025 deutlich über dem Wert des Vorjahres liegen, als 36 Millionen Euro verdient wurden. Die Zuwächse im Neugeschäft und im Bestand untermauerten dieses Ziel, hieß es vom SDax -Unternehmen weiter. Besonders deutlich legte in den ersten drei Quartalen das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherung zu, es wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum prozentual zweistellig./lew/stk