Trader-Interview mit Valentin Schelbert: Applovin, Elf Beauty, Robinhood, Uber & Lemonade
In dieser Ausgabe der Marktbesprechung analysieren Lothar Albert und Valentin Schelbert die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale und Saisonalität.
Applovin zeigt trotz wiederholter Diskussionen um die Skalierbarkeit seines Werbegeschäfts anhaltendes Wachstumspotenzial. Elf Beauty überzeugt weiter durch starke Markenpräsenz und strukturelles Wachstum im Beauty-Segment. Robinhood bleibt ein spannender Fintech-Wert mit hoher Volatilität, während Uber von der robusten Nachfrage in den Bereichen Mobility und Delivery profitiert. Lemonade zeigt nach einer Phase starker Korrekturen erste Stabilisierungstendenzen und bleibt ein spekulativer, aber zukunftsorientierter Versicherungswert.
Applovin – Führender Anbieter im Bereich App-Monetarisierung und Mobile-Marketing mit starkem Wachstum im KI-gestützten Werbesegment.
Elf Beauty – Dynamisch wachsender Beauty-Konzern mit starkem Markenaufbau, hoher Reichweite in sozialen Medien und außergewöhnlicher Skalierung.
Robinhood – Innovatives Fintech mit Fokus auf provisionsfreiem Trading und wachsender Nutzerbasis, weiterhin volatil, aber wachstumsstark.
Uber – Weltweit führender Mobility- und Delivery-Konzern, profitiert von stabiler Nachfrage und zunehmender Profitabilität.
Lemonade – Digitaler Versicherer mit KI-basiertem Geschäftsmodell, nach Rücksetzern erste Stabilisierungstendenzen bei langfristigem Potenzial.
Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.
