Original-Research: IBU-tec advanced materials AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: IBU-tec advanced materials AG - von Montega AG

14.11.2025 / 12:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu IBU-tec advanced materials AG

     Unternehmen:               IBU-tec advanced materials AG
     ISIN:                      DE000A0XYHT5

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      14.11.2025
     Kursziel:                  21,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Starkes Batteriegeschäft in H2 führt zu Guidance-Anhebung
IBU-tec advanced materials hat gestern eine Anhebung der Ergebnis-Guidance
bekannt gegeben.

Zweistellige EBITDA-Marge nun schon im laufenden Jahr erwartet: Auf Basis
einer nochmals beschleunigten Entwicklung des margenstarken
Batteriegeschäfts im zweiten Halbjahr (H1: Umsatz 4,9 Mio. EUR; +95,3% yoy)
erwartet der Vorstand 'mit sehr guter Visibilität auf das Jahresendgeschäft'
nun für den Konzern eine EBITDA-Marge von 10,5 bis 11,0% (zuvor: 7,0-9,0%).
Dies ist umso bemerkenswerter, als dass laut IBU-tec ein bedeutender Teil
der Aufwendungen zur Vertragsanbahnung für die beiden jüngst gemeldeten
Großaufträge im Batteriebereich mit der VW-Tochter PowerCo (detailliert
beschrieben in unserer Erststudie vom 3.11.2025) bereits in 2025
erfolgsmindernd erfasst wird. Für H2 impliziert die neue Ergebnis-Guidance
eine deutliche EBITDA-Steigerung auf 2,7 bis 3,0 Mio. EUR (Vj.: 0,9 Mio.
EUR; H1: 2,0 Mio. EUR). Die Zielspanne für den Gesamtjahresumsatz wurde
darüber hinaus von bislang 43,0 bis 45,0 Mio. EUR auf den oberen Bereich
(44,5 bis 45,0 Mio. EUR) präzisiert. Wir waren umsatz- und ergebnisseitig am
oberen Ende der bisherigen Guidance positioniert und passen folglich
lediglich unsere Ergebnisprognose moderat nach oben an.

PowerCo-Aufträge sollten sich ab 2027 sehr deutlich in Umsatz und Ergebnis
zeigen: Im Rahmen der Ad-hoc wies der Vorstand auch darauf hin, dass die
beiden großvolumigen strategischen PowerCo-Aufträge im aktuellen
Geschäftsjahr noch keinen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefern,
was jedoch 'ab dem Geschäftsjahr 2027 sehr deutlich der Fall sein' sollte.
Insofern dürfte sich das Batteriegeschäft nach wie vor auf
Entwicklungsaufträge mit Einmalcharakter stützen. Nach einem für 2025
erwarteten vorläufigen Rekordumsatz für das Geschäftsfeld Batteriematerial
i.H.v. 14,0 Mio. EUR (MONe) gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 daher
weiterhin von einem temporären Umsatzrückgang aus (MONe: 10,9 Mio. EUR).
Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir die Visibilität für
einen dynamischen Anstieg der Batterie-Umsätze mit Aufnahme der
industriellen LFP-Produktion ab 2027ff. als unverändert hoch erachten und
folglich unsere mittel- und langfristigen Prognosen bestätigen. Diese gehen
von einem Umsatzwachstum im Batteriegeschäft auf 49,5 Mio. EUR bis 2028 bzw.
knapp 125 Mio. EUR bis 2031 aus.

Vorstand arbeitet an neuen Mittelfristzielen: Vor dem Hintergrund der
bedeutenden Verträge und Geschäftsentwicklungen im Batteriebereich sowie der
entsprechenden kundenseitigen Bedarfsplanungen erarbeitet der Vorstand
zurzeit eine aktualisierte mittelfristige Umsatz- und Ergebnisprognose für
IBU-tec. Diese soll voraussichtlich am Jahresanfang 2026 veröffentlicht
werden. Erste Indikationen dürfte das Management jedoch sowohl im Rahmen des
Eigenkapitalforums am 24.-25. November in Frankfurt als auch unserer
CEO-Roadshow am 3. Dezember in Hamburg preisgeben.

Fazit: IBU-tec untermauert mit der erhöhten Ergebnisprognose das
Ertragspotenzial im Batteriegeschäft. Wir sehen uns in unserer positiven
Sicht auf den Investment Case bestätigt und bekräftigen die Kaufempfehlung
und das Kursziel von 21,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e7a602483ce19668bfc0ab7c74dfc7f3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

2230142 14.11.2025 CET/CEST

