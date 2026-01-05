Rüstungskonzern

Rheinmetall erhält Großauftrag für Schützenpanzermunition

Rüstung
Rheinmetall hat sich einen weiteren Großauftrag der Bundeswehr ⁠gesichert.

Diese ‍bestellte bei dem Düsseldorfer Rüstungskonzern weitere Schützenpanzermunition mit einem ‌Auftragsvolumen von mehreren hundert Millionen Euro, wie ‍Rheinmetall am Montag mitteilte. Damit werde ein 2022 geschlossener Rahmenvertrag zur Lieferung von Munition für den Schützenpanzer Puma deutlich ‍erweitert.

Zur Verstärkung ihrer ⁠Puma-Flotte hatte die Bundeswehr erst vor kurzem die Joint-Venture-Partner Rheinmetall ‍und KNDS Deutschland mit der Lieferung von 200 ⁠zusätzlichen Exemplaren beauftragt. Das Gesamtvolumen des zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Auftrags liegt hier ‍bei rund ‌4,2 Milliarden Euro, davon entfallen auf Rheinmetall 2,1 Milliarden Euro. Die ersten Panzer sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden.

Rheinmetall

